«Я сделала целого человека»: Кайли Дженнер рассказала о тяжелом послеродовом периоде

Появление на свет второго ребенка звезды прошло не так легко, как первого.

В феврале 2022 года модель, бизнесвумен и звезда шоу «Семейство Кардашьян» 24-летняя Кайли Дженнер родила своего второго ребенка.

Владелица собственного косметического бренда подарила мальчика Вульфа рэперу Трэвису Скотту, с которым то встречается, то расстается. У пары уже есть четырехлетняя дочь Сторми.

На днях Кайли вышла в социальную сеть, чтобы поболтать со своими многочисленными подписчиками и рассказала о том, что ее второй послеродовой период проходит сложнее, чем первый.

«Я просто хочу сказать, что мой послеродовой период был непростым, — поделилась телезвезда. — Этот опыт лично для меня был немного сложнее, чем с моей дочерью. Это нелегко умственно, физически, духовно».

Дженнер отметила, что хочет поддержать других мам, якобы ей — богатой и знаменитой — тоже непросто выносить, родить и воспитать ребенка. А еще она понимает, какое давление испытывают женщины, став матерями.

«Это нормально быть не в порядке, — сказала Кайли. — Однажды я поняла, что оказывала на себя некоторое давление. Теперь я просто продолжаю напоминать себе: «Я сделала целого человека, красивого здорового мальчика». И мы должны перестать оказывать давление, чтобы вернуться в норму после родов, даже не психически, а просто мысленно».

Напомним, Кайли Дженнер ранее признавалась одной из самых дорогих звезд в соцсетях и одной из самых богатых женщин Америки.

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