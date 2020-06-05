Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes

В прошлом году молодая бизнесвумен заработала более 590 миллионов долларов.

Кайли Дженнер была названа самой высокооплачиваемой знаменитостью в ежегодном списке звезд по версии Forbes, однако миллиардером она больше не является. В топ-10 списка входят также ее шурин Канье Уэст, за которым следуют спортсмены Роджер Федерер, Криштиану Роналду и Лионель Месси, затем Тайлер Перри, Неймар, Говард Стерн, Леброн Джеймс и Дуэйн «Скала» Джонсон.

Forbes сообщал, что Дженнер заработала за прошлый год 590 миллионов долларов, однако неделей ранее издание также вычеркнуло Кайли из списка миллиардеров, сообщает People.

Звезда не стала проходить мимо этой истории. Она заявила: ранее думала, что Forbes авторитетное СМИ, а по факту в статье про нее лишь ряд неточных утверждений и недоказанных предположений.

Адвокат Кайли также отметил: обвинение Forbes в том, что Кайли и ее бухгалтеры подделали налоговые декларации является однозначно ложным.