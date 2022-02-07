Дважды мама: Кайли Дженнер родила второго ребенка

Модель Кайли Дженнер стала мамой во второй раз. Малыш появился на свет 2 февраля. Об этом звезда объявила в своем инстаграме, опубликовав фото. На нем она держит детскую ручку.

Судя по подписи, малыш родился 2 февраля. Пол и имя Кайли пока не озвучила, но ее фанаты предполагают, что это мальчик. Ведь рядом с фото модель разместила эмодзи в виде сердечка синего цвета.

«Ура! Поздравляем! Счастья вам!» — писали восторженные пользователи Сети.

Напомним, с 207-го Кайли Дженнер встречалась с рэпером и продюсером Трэвисом Скоттом. В 2018-м у них родилась дочь Сторми.

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