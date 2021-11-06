«Это кольцо на помолвку?»: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт намекнули на предстоящую свадьбу

Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер опубликовала фото колец с бриллиантами Bulgari. Примечательно, что знаменитость заставила поверить фолловеров в скорую свадьбу с Трэвисом Скоттом.

Напомним, после продолжительного расставания музыкант Трэвис Скотт вновь сошелся со своей избранницей Кайли Дженнер. У пары есть общая дочь Сторми.

А недавно молодые родители объявили о второй беременности Кайли.

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К слову, Кайли и Трэвис официально не расписались. Поклонники пары мечтают, что однажды знаменитости поженятся. А недавнее фото Дженнер заставило из поверить, что долгожданное событие случится совсем скоро.

«Папочка подарил нам одинаковые кольца», – похвасталась Кайли.

«Какой папочка!», «Подождите, вы поженитесь?», «Ваша семья такая классная», «А, по-моему, это кольцо для другого пальца», «Я одна вижу, что это кольцо на помолвку?», – написали поклонники модели.

Напомним, ранее Кайли Дженнер намекнула на пол своего второго ребенка. Знаменитость нарядилась в аутфит с голубыми деталями и сменила салон автомобиля на светло-синий. Поэтому поклонники подумали, что Кайли и Трэвис ждут мальчика.

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