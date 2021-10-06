Кайли Дженнер примерила образ Фредди Крюгера, рекламируя свою новую косметику

5 октября американская телезвезда и владелица собственного косметического бренда, 24-летняя Кайли Дженнер заинтриговала своих поклонников мистическим роликом. На откровенном видео, которое девушка выложила в Instagram, она вся облита кровью и размазывает ее по своему телу.

Для тех, кто не понял тренд, напоминаем, что Хеллоуин близко, и западные звезды уже знают, чем будут пугать своих фанатов в этом году. Вот и Кайли объявила, что у нее к празднику состоится неожиданная коллаборация.

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Через несколько часов младшая сестра Ким Кардашьян раскрыла интригу.

«Кайли и «Кошмар на улице Вязов». Это мечта сотрудничать с иконой ужасов!» — объявила Дженнер в следующем посте.

На новом фото она примерила на себя образ Фредди Крюгера, нарядившись в трико, имитирующее обожженную кожу, и нацепив лезвия на пальцы. Этот снимок стал принтом для подарочной упаковки новой линии косметики от звезды.

В «сториз» Кайли показала, что коробочка с мейкапом стилизована под VHS-кассету с капельками крови. Внутри модницу ждет все, что нужно для создания яркого образа на Хеллоуин: накладные ресницы, лак для губ трех цветов, пудра с пугающими названиями — и все это в оттенках, отсылающих к Фредди Крюгеру.

Дженнер объявила, что такой набор косметики ее компания выпустит 12 октября. А сам мистический праздник, напомним, отмечается в конце месяца.

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