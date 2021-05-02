Сколько зарабатывают в Инстаграме российские звезды и их западные коллеги

Чужие денежки подсчитали в аналитической компании Hopper HQ, их ежегодный список называется Instagram Rich List («Список богатеев Инстаграма»). В России аналогичный рейтинг готовит журнал Forbes. Воспользовавшись этими данными, мы сравнили расценки на рекламу в Инстаграме зарубежных и отечественных знаменитостей.

Как у нас:

Ксения Собчак

$1,48 млн (113 млн руб.) в год, 500 тыс. — 1 млн руб. за пост

У телеведущей в Инстаграме 8,2 млн подписчиков. Цена публикации зависит от товара или услуги, компании, количества постов. Для детского центра стоимость одна, для рекламы бытовой техники другая. Ну и если покупать рекламу оптом, то выйдет дешевле. 1 млн руб. — это чуть больше $13 тыс. То есть самая востребованная инстаграмерша России получает в 77 раз меньше самого дорогого инстаграмера мира Дуэйна Джонсона.

Полина Гагарина

$0,89 млн (68 млн руб.) в год, от 500 тыс. руб. за пост

У Гагариной 8,5 млн подписчиков. Певица рекламирует крупные бренды — продуктовые и продовольственные, магазины, ювелирку и детские конструкторы. Рекламы у Гагариной не очень много — звезда избирательна, просит в среднем по 500 тыс. руб. за публикацию.

Ида Галич

$0,85 млн (65 млн руб.) в год, 800 тыс. — 1 млн руб. за пост

У Иды 6,7 млн почитателей. Галич для соцсетей снимает настоящие рекламные мини-фильмы — со смешным

сюжетом, привлечением родни или коллег. Поэтому и цены соответствующие — от 800 тыс. до 1 млн руб. за одно размещение. Галич принципиально не рекламирует гивы — розыгрыши призов с привлечением подписчиков в блоги спонсоров. Иде предлагали и 20 млн рублей за гив, но она устояла и не взялась. После того как Ида стала мамой, она рекламирует множество вещей и услуг для детей. Инстамамы так и манят рекламодателей — эта аудитория наиболее охотно совершает онлайн-покупки.

Ксения Бородина

$0,77 млн (59 млн руб.) в год, 300 — 400 тыс. руб. за пост

У Ксюши 16,9 млн подписчиков в Инстаграме. Ведущая «Дома-2» стала первой звездой в России, кто стал зарабатывать на рекламе в соцсетях. Инстаграм у Бородиной появился девять лет назад. Вначале она рекламировала очки, сумки, вещи по бартеру. Но позже Ксении рассказали, что после такой рекламы у нее в Инстаграме товар исчезает со складов за пару дней — поклонники разбирают. Тогда по примеру западных звезд она стала брать за услуги деньги.

Анастасия Ивлеева

$0,61 млн (46 млн руб.) в год, от 1 млн руб.

У звезды «Орла и решки» 18,7 млн подписчиков. Ивлеева — единственная, у кого нет детей из этого рейтинга. Зато ее любит молодежь, поэтому модные бренды и платят ей по миллиону за пост в Инстаграме.

Как у них:

Дуэйн «Скала» Джонсон

$1 млн (77 млн руб.) за пост

У американского актера и певца в Инстаграме 229 млн подписчиков. Он часто рекламирует прохладительные напитки, алкоголь, спортивную одежду и обувь.

Кайли Дженнер

$986 тыс. (75 млн руб.) за пост

У этой модели и бизнесвумен 226 млн подписчиков в Инстаграме. Младшая из сестер Кардашьян рекламирует косметику своего бренда и все подряд — тренажер для похудения, одежду и украшения.

Криштиану Роналду

$889 тыс. (68 млн руб.) за пост

У легендарного футболиста 277 млн подписчиков. Реклама у Роналду разная — от машин до часов, но чаще всего встречаются спортивные товары и услуги.

Ким Кардашьян

$858 тыс. (66 млн руб.) за пост

У модели и звезды реалити-шоу в Инстаграме 215 млн подписчиков. Кардашьян редко, но метко размещает рекламу — брендов одежды, аксессуаров, модных ювелирных домов.

Ариана Гранде

$853 тыс. (65 млн руб.) за пост

У певицы и актрисы 232 млн подписчиков. Рекламирует она, как и многие знаменитые красавицы, косметику и одежду ведущих производителей.

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