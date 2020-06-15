В отличной форме: невеста Роналду показала прекрасный шпагат

Поклонники одного из самых богатых и знаменитых футболистов планеты Криштиану Роналду восхитились свежей фотографией его невесты Джорджины Родригес. 14 июня девушка выложила в Instagram фото своего идеального шпагата.

Напомним, португальский спортсмен уже несколько лет живет с испанской моделью, у пары есть общая дочь. Возлюбленной звезды 25 лет, она с детства занималась танцами, потом начала сниматься для журналов, а теперь строит карьеру матери, так как у ее знаменитого жениха есть еще трое детей от неизвестных женщин. При этом пара до сих пор не объявила о своей свадьбе.

Кроме материнских обязанностей, у Джорджины есть еще одно важное дело: шикарно выглядеть рядом с одним из самых популярных мужчин планеты. Ведь до нее его спутницей была блистательная супермодель Ирина Шейк. Вот и Родригес стремиться быть иконой красоты, девушка регулярно выкладывает фотографии из спортзала, демонстрируя свои тренировки и привлекательное тело.

Добавим, что в прошлом месяце Джорджина в спортивном белье украсила обложку португальского номера журнала Women’s Health и рассказала изданию о своем стиле жизни.