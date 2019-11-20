СМИ сообщили о тайной свадьбе Криштиану Роналду в Марокко

Криштиану Роналду тайно женился на своей девушке Джорджине Родригес. Об этом сообщает итальянский портал Tuttosport, ссылаясь на журнал сплетен Novella 2000. Правда, само издание называет эту новость слухом, а на сайте упомянутого журнала нет публикации о бракосочетании известного футболиста.

Тем не менее, сообщается, что спортсмен всё-таки женился на своей возлюбленной. Церемония прошла в Марокко, без журналистов и фотографов. Вроде как секретность нужна была для безопасности звезды футбола и его семьи, но уж слишком все прошло конфиденциально.

Никаких официальных подтверждений этому нет, лишь слова некого близкого друга Криштиану, который рассказал журналу, что мужчина в августе переписал свое завещание, сделав главной наследницей не мать, а Джорджину. Это якобы говорит о том, что у него действительно серьезные планы на сеньориту Родригес.

Напомним, пара встречается с 2016 года и поклонники Роналду только и ждут, когда же они поженятся. Девушка даже родила футболисту дочь. До этого он встречался со множеством моделей, в том числе и с российской красавицей Ириной Шейк. И хотя звезда спорта не спешил связывать себя с кем-то узами брака, он показал, что очень хочет детей. Еще до рождения дочери у Криштиану появилось три ребенка от суррогатных матерей.