Девушка Роналду снялась в откровенной рекламе белья

Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду, 24-летняя испанская модель Джорджина Родригес, приняла участие в рекламной кампании итальянского бренда нижнего белья Yamamay. Короткий ролик она опубликовала накануне в своем блоге.

Слоган видео: «Каждый прекрасен по-своему, поэтому любите себя и любите других». В короткой рекламе невеста футболиста и еще несколько девушек танцуют перед камерой в нижнем белье. Пользователи Сети по-разному отреагировали на видео.

Большинство подписчиков Джорджины восхитила фигура испанской модели.

«Мама-Миа, мое сердце бьется так громко»; «Джорджина, ты потрясающая!», — высказывались пользователи на разных языках.

Однако были и те, кто нашел в рекламе изъян, и дело вовсе не в испанской модели. По мнению некоторых пользователей, заявленный ролик не соответствует своему же слогану. Несколько человек посчитали, что в коротком видео не было девушек, которые носят большие и маленькие размеры. Негативные комментарии появились на странице бренда, где тоже опубликован рекламный ролик.

«Это шутка? На видео ни у одной из моделей нет избыточного веса!»; «Это подойдет далеко не всем девушкам. Поэтому хештег #everybody здесь неуместен», — возмутились пользователи.

Напомним, Джорджина Родригес и Криштиану Роналду познакомились в 2016 году. Девушка родила футболисту ребенка, которого воспитывает вместе с тремя детьми спортсмена (их для Роналду выносили суррогатные матери). Ранее в Сеть просочилась информация, что модель вновь носит под сердцем малыша. Но звездная пара опровергла ее.