Наколотил: Криштиану Роналду стал первым футболистом, заработавшим миллиард долларов

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, заработавшим миллиард долларов. Как сообщает Forbes, за 17 лет его карьеры клубы заплатили спортсмену 650 миллионов, а остальную сумму он «добил» рекламными контрактами, в первую очередь с Nike.

Таким образом, 35-летний португалец стал третьей звездой спорта, который заработал миллиард. Но первые два — Тайгер Вудс и Флойд Мейвезер — не были футболистами, так что в своем виде спорта богатенький Криштиану стал пионером. В прошлом году он заработал 105 миллионов и занял в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей Forbes четвертое место.

Издание приводит цифры, что ближайший соперник Роналду по доходам, Лионель Месси, пока заработал в клубах 605 миллионов долларов. А Дэвид Бекхэм закончил карьеру с общей суммой в 500 миллионов.

Напомним, сейчас Криштиану играет за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии. За свою карьеру он несколько раз признавался лучшим футболистом мира, многократно завоевывал «Золотой мяч» и «Золотую бутсу».