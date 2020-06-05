Костюмированная вечеринка: Роналду и его возлюбленная отметили трехлетие детей

Пока мировое бизнес-сообщество чествует Криштиану Роналду, как первого футболиста, который сумел заработать миллиард долларов, сам спортсмен переоделся в Аладдина и отмечает день рождения детей. Днем, 5 июня, знаменитый португалец выложил в Instagram фото костюмированной вечеринки, которую он и его подруга Джорджина Родригес устроили для своих детей.

Кристиану устроил праздник по случаю 3-летия Евы и Маттео, которые были рождены от суррогатной матери. За спиной у семейства видна целая гора подаренных игрушек, множество воздушных шаров и надувная горка. Девочки одеты принцессами, а маленьких именинник гордо демонстрирует костюм Человека-паука. Старший Роналду — Криштиану-младший — тоже нарядился супергероем, у него костюм Халка. На Джоржине розовый комбинезон пауэр-рейнджера.

Возлюбленная футболиста тоже опубликовала это фото, благодарив бога за заботу об этих семье.

«Интересно, кто объясняет Алане (2-летняя дочь Роналду и Родригес, — прим. авт.), что это не ее день рождения… Мы пробовали, но она думает, что это и ее праздник тоже. Ну, все дни рождения в этом доме мы чувствуем, как свои, даже взрослые», — написала мать семейства.

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Напомним, что футболист и модель уже довольно долго демонстрируют на публике счастливую семью, однако официально Криштиану еще не взял свою возлюбленную замуж. Европейская пресса все гадает, когда же состоится их свадьба.