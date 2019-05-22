Возлюбленная Роналду подчеркнула женственные формы блестящим платьем в пол

Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес посетила Каннский кинофестиваль. Девушка появилась на премьере фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Для мероприятия она выбрала длинное полупрозрачное платье в пол, которое плотно облегало ее фигуру.

У себя в Instagram Родригес поделилась снимком, на котором позирует в вечернем платье в выгодном ракурсе.

От глаз интернет-критиков не ускользнули несколько полноватые бедра подружки футболиста, которые, по их мнению, следовало бы скрыть.

Впрочем, сама Родригес чувствовала себя перед объективами вполне комфортно и охотно демонстрировала открытые плечи, пышный бюст и колье от Chopard.

Гламурный образ довершили собранные в пучок темные волосы и яркий макияж.

Напомним, что Джорджина встречается с 34-летним Криштиану на протяжении нескольких лет. От этих отношений у пары родилась дочь Алана Мартина, ей один год. Кроме этого, влюбленные воспитывают двойняшек футболиста Еву и Матео — им скоро будет по два года.

У форварда есть также старший сын — восьмилетний Криштиану.