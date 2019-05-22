НОВОСТИ

Возлюбленная Роналду подчеркнула женственные формы блестящим платьем в пол

Джорджина Родригес посетила премьерный показ фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Возлюбленная Роналду подчеркнула женственные формы блестящим платьем в пол
Возлюбленная Роналду появилась в Каннах в неудачном наряде. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду. Фото: Global Look Press

Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес посетила Каннский кинофестиваль. Девушка появилась на премьере фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Для мероприятия она выбрала длинное полупрозрачное платье в пол, которое плотно облегало ее фигуру.

У себя в Instagram Родригес поделилась снимком, на котором позирует в вечернем платье в выгодном ракурсе.

От глаз интернет-критиков не ускользнули несколько полноватые бедра подружки футболиста, которые, по их мнению, следовало бы скрыть.

Впрочем, сама Родригес чувствовала себя перед объективами вполне комфортно и охотно демонстрировала открытые плечи, пышный бюст и колье от Chopard.

Гламурный образ довершили собранные в пучок темные волосы и яркий макияж.

Напомним, что Джорджина встречается с 34-летним Криштиану на протяжении нескольких лет. От этих отношений у пары родилась дочь Алана Мартина, ей один год. Кроме этого, влюбленные воспитывают двойняшек футболиста Еву и Матео — им скоро будет по два года.

У форварда есть также старший сын — восьмилетний Криштиану.

Вам может быть интересно:

Супруга Тарантино явилась на афтепати после премьеры его фильма «Однажды в Голливуде» без белья Не каждой так везло: Леонардо Ди Каприо взял возлюбленную на Каннский кинофестиваль Татьяна Навка появилась на вечеринке Каннского кинофестиваля в роскошном платье-смокинге

Тэги:

Джорджина Родригесканнский кинофестиваль 2019Криштиану Роналдумода
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Возлюбленная Роналду подчеркнула женственные формы блестящим платьем в пол
Интересно?
Поделись с друзьями: