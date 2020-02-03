КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

«Обещала видео в полураздетом виде»: Валерия провела тренировку в топе и модных велосипедках

Супруга Иосифа Пригожина ответила на критику «ехидных подписчиков».

«Обещала видео в полураздетом виде»: Валерия провела тренировку в топе и модных велосипедках
Валерия (Фото: Globallookpress.com)

Свои январские каникулы Валерия провела в компании супруга Иосифа Пригожина, отправившись в Дубай.

На личной страничке в Instagram певица призналась, что им с мужем крайне не повезло с погодой. Несколько дней лил дождь, из-за непрекращающихся осадков в некоторых местах размыло дороги, а в центре и вовсе разлились целые озера. Примечательно, что сама артистка предусмотрительно положила в чемодан теплые вещи. Так, на курорте избранница музыкального продюсера чувствовала себя уютно и комфортно, облачившись в спортивное трико винного цвета, джинсовую куртку-варенку, простую белую футболку и практичные кроссовки.

Вернувшись в Москву, знаменитость с головой погрузилась в рабочий процесс. Валерия выступила на юбилейном концерте Дмитрия Маликова в Crocus City Hall. Среди приглашенных гостей на мероприятии также была замечена младшая сестра именинника Инна Маликова.

Помимо всего прочего, певица успевает общаться и с поклонниками. Так, возлюбленная Иосифа Пригожина отреагировала на критику «ехидных подписчиков» в Instagram. Артистка опубликовала видеоролик, запечатлев себя во время домашней тренировки с гирями. В кадре Валерия позировала в розовом спортивном топе и модных велосипедках.

«В комментарии к предыдущему посту я пообещала одной такой злобствующей мадам выложить видео в полуодетом виде», — добавила певица.

Супруга музыкального продюсера заверила, что не соревнуется с профессиональными спортсменами. Кроме того, Валерия не намерена сравнивать себя с девушками-моделями. Артистка подметила, что идет своей дорогой и вполне довольна результатами.

«Вот это сила воли!» — обратилась к певице Юлия Савичева.

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Валерияестественная красотаЗвездный стильИосиф Пригожинкрасота вне возрастамода и стильЮлия Савичева
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«Обещала видео в полураздетом виде»: Валерия провела тренировку в топе и модных велосипедках
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