«Красотка!»: Валерия в алом жакете с блестками удостоилась похвалы Судзиловской

Возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина, как и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, не смогла пропустить мероприятие в Crocus City Hall по случаю дня рождения Дмитрия Маликова. Еще 29 января композитор и певец отпраздновал свое 50-летие. Кроме того, муж Елены Изаксон устроил вечеринку для близких друзей. Среди приглашенных гостей также были замечены Инна Маликова, Дмитрий Песков, Стефания Маликова и многие другие.

больше по теме Стеша Маликова в небесно-голубом платье со шлейфом исполнила медленный танец с отцом Композитор устроил вечеринку по случаю своего 50-летия.

Вместе с именинником 19-летняя Стеша исполнила медленный танец. Ведущим праздника вступил шоумен Валдис Пельш. В честь дня рождения старшего брата Инна Маликова вместе со своим коллективом спела несколько песен на импровизированной сцене. Живым исполнением присутствующих на вечеринке именитых гостей порадовал и сам юбиляр.

Певица Валерия появилась на концерте Дмитрия Маликова в монохромном образе. Вечерний наряд супруги музыкального продюсера Иосифа Пригожина дополнил алый жакет с блестками. В комментариях к свежим снимкам в Instagram певица ответила на вопросы поклонников, заверив, что она не обесцвечивает свои локоны.

«Зачем природной блондинке их обесцвечивать?! Мне их слегка тонируют», — отметила Валерия.

Примечательно, что одной из первых на свежий снимок возлюбленной Иосифа Пригожина отреагировала 45-летняя Олеся Судзиловская.

«Красотка!» — обратилась к певице возлюбленная бизнесмена Сергея Дзебаня.

Ранее Дмитрий Маликов высказался о планах на третьего ребенка. Певец подметил, что отдает себе отчет в том, что малыша нужно не только родить, но и воспитать. При этом композитор считает, что у детей должны быть мама и папа, которые не выглядят, как дедушка и бабушка. Вместе с супругой Дмитрий воспитывает двухлетнего сына Марка.