От Бородиной до Шейк: почему звёзды снова надели велосипедки

Тренд-аналитик Максим Зарипов рассказал, откуда пришла страсть к велосипедкам и самое главное: с чем их носить?

20 лет спустя велосипедки триумфально ворвались на мировые подиумы и в гардеробы девушек. Вернувшийся писк, шик и лоск 90-х подхватили не только модные дома, но и знаменитости. В

Велосипедки носят российская супермодель Ирина Шейк, американская модель Джиджи Хадид, новозеландская модель Стелла Максвелл, телеведущая Ксения Бородина, дизайнер Белла Потемкина и многие другие. О том, откуда взялся тренд, с чем носить велосипедки и на ком они будут гармонично смотреться журналисту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко рассказал тренд-аналитик Максим Зарипов.

— Велосипедки помогут добавить элегантности и уличного стиля, а также расскажут об определенном отношении к спорту. Ведь девушки, которые надевают велосипедки, могут похвастаться хорошей фигурой благодаря занятиям спортом. То есть на пышной женщине они не будут смотреться органично (Например, Ким Кардашян лучше не рисковать! — Прим. Ред.). Велосипедки может себе позволить только женщина со спортивной фигурой, которая следит за собой.

Их можно носить с туникой, кожаной курткой, ветровкой даже с пиджаком. Причем это может быть жакет гипертрофированной формы, прямой с мужскими плечами, а может быть приталенный, элегантный, удлиненный.

Обуть можно туфли, сандалии, босоножки, шлепанцы или ультрамодные кроссовки. Не обязательно на огромной платформе, как у Balenciaga. Отдайте предпочтение просто массивным, потому что игра контрастов выглядит очень интересно, — рассказал тренд-аналитик.

Велосипедки кричат о любви к спорту

Изначально велосипедки выпускали только спортивные бренды. Но эту догму быстро нарушил гигантский спрос. Вспомните те же 90-е, когда в велосипедках прямо в центре Москвы щеголяли и стар, и млад, невзирая на фигуры, лишний вес и уместность данного предмета гардероба.

И когда велосипедки — спустя 20 лет — вернулись, трендовый фасон шорт из обтягивающей ткани бросились отшивать все передовые дома высокой моды — Versace, Balenciaga, Gucci, Off-White и другие. Ну, а модницы из разных стран — активно внедрять велосипедки в свой гардероб.

Так, что девушки, если вы можете похвастаться спортивной фигурой, как у певицы Дженнифер Лопес или идеальными формами, как у супермодели Ирины Шейк, действуйте! Велосипедки могут стать частью вашего комфортного лета.