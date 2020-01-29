«Мы не молодеем»: Маликов ответил на вопрос о планах на третьего ребенка

Композитор подметил, что нужно не только родить, но еще и воспитать ребенка. Чтобы рядом с ним были родители, а не бабушки и дедушки.

29 января Дмитрий Маликов отмечает свой юбилей. Композитору и певцу исполнилось 50 лет. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro возлюбленный Елены Изаксон ответил на личный вопрос о планах на третьего ребенка.

У музыканта есть 19-летняя дочь Стефания. Девушка учится на факультете международной журналистики в МГИМО. В семье также подрастает двухлетний Марк. В беседе с корреспондентом нашего издания Дмитрий прокомментировал возможность появления еще одного малыша. По словам артиста, ему крайне сложно говорить об этом. Маликов подметил, что в подобной ситуации нужно понимать всю степень ответственности.

«Мы не молодеем», — добавил музыкант.

Возлюбленный Елены Изаксон уточнил, что дело состоит не только в том, чтобы родить, наследника нужно еще и растить. По мнению Дмитрия, у ребенка должны быть родители, а не бабушки и дедушки.

«Точнее, бабушки и дедушки должны быть, но чтобы родители не выглядели так же», — отметил Маликов.

К слову, Дмитрия с юбилеем поздравил и Иосиф Пригожин. Супруг певицы Валерии назвал именинника отличным другом, семьянином и отцом. Музыкальный продюсер уточнил, что со дня знакомства никогда не видел Маликова грустным или недовольным.