«Моя красотка!»: Маликова восхитилась внешностью 55-летней Ветлицкой

Инна Маликова не оставила без внимания свежие кадры 55-летней Натальи Ветлицкой. Певица опубликовала в Instagram новое закулисное видео из гримерной. Артистка была запечатлена на камеру в тот момент, когда гримеры наносили ей сценический макияж. Одной из первых на пост знаменитости отреагировала сестра Дмитрия Маликова.

«Моя красотка!» — отметила Инна, восхитившись внешностью 55-летней певицы.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Ветлицкая в качестве приглашенной гостьи посетила юбилейный концерт музыканта в Crocus City Hall. Для поклонников композитора Наталья исполнила песню «Душа», признавшись имениннику в симпатии.

«Люблю тебя! Счастлива! Благодарю Бога, что я встретилась с тобой в этой жизни! Ты такой хороший», — добавила певица, обратившись к Дмитрию.

Сам композитор вместе с Еленой Изаксон воспитывает двухлетнего сына Марка. Кроме того, у артиста есть уже взрослая 19-летняя дочка Стефания. Наследница композитора учится на факультете международной журналистики в МГИМО.

Некогда Наталью и Дмитрия связывали романтические отношения. Однако сейчас музыкант счастлив в браке с Еленой. Сама же Ветлицкая утверждала, что не нуждается в ухаживаниях со стороны противоположного пола.

На протяжении десяти лет артистка жила в Испании вместе с дочкой Ульяной. Наследница певицы появилась на свет в 2004 году. Обосновавшись за границей, эстрадная исполнительница обеспечивала себя и дочь без сторонней помощи. Наталья Игоревна занималась бизнесом — продажей недвижимости, на время отказавшись от творчества, гастролей и концертной деятельности.