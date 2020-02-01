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«Моя красотка!»: Маликова восхитилась внешностью 55-летней Ветлицкой

Певица поделилась свежим закулисным видеороликом из гримерной.

«Моя красотка!»: Маликова восхитилась внешностью 55-летней Ветлицкой
Наталья Ветлицкая (Фото: Globallookpress.com)

Инна Маликова не оставила без внимания свежие кадры 55-летней Натальи Ветлицкой. Певица опубликовала в Instagram новое закулисное видео из гримерной. Артистка была запечатлена на камеру в тот момент, когда гримеры наносили ей сценический макияж. Одной из первых на пост знаменитости отреагировала сестра Дмитрия Маликова.

«Моя красотка!» — отметила Инна, восхитившись внешностью 55-летней певицы.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Ветлицкая в качестве приглашенной гостьи посетила юбилейный концерт музыканта в Crocus City Hall. Для поклонников композитора Наталья исполнила песню «Душа», признавшись имениннику в симпатии.

«Люблю тебя! Счастлива! Благодарю Бога, что я встретилась с тобой в этой жизни! Ты такой хороший», — добавила певица, обратившись к Дмитрию.

Сам композитор вместе с Еленой Изаксон воспитывает двухлетнего сына Марка. Кроме того, у артиста есть уже взрослая 19-летняя дочка Стефания. Наследница композитора учится на факультете международной журналистики в МГИМО.

Некогда Наталью и Дмитрия связывали романтические отношения. Однако сейчас музыкант счастлив в браке с Еленой. Сама же Ветлицкая утверждала, что не нуждается в ухаживаниях со стороны противоположного пола.

На протяжении десяти лет артистка жила в Испании вместе с дочкой Ульяной. Наследница певицы появилась на свет в 2004 году. Обосновавшись за границей, эстрадная исполнительница обеспечивала себя и дочь без сторонней помощи. Наталья Игоревна занималась бизнесом — продажей недвижимости, на время отказавшись от творчества, гастролей и концертной деятельности.

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Дмитрий Маликовестественная красотаЗвездный стильИнна Маликовакрасота вне возрастамода и стильНаталья ВетлицкаяСтефания Маликова
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«Моя красотка!»: Маликова восхитилась внешностью 55-летней Ветлицкой
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