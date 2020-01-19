Звездный стиль

Валерия облачилась в трико и джинсовую куртку-варенку из-за дождей в Дубае

Неблагоприятные погодные условия не застали певицу врасплох. Отправляясь в отпуск, возлюбленная Иосифа Пригожина догадалась положить в чемодан несколько теплых вещей.

Валерия облачилась в трико и джинсовую куртку-варенку из-за дождей в Дубае
Валерия (Фото: Instagram.com/valeriya)

Вместе с мужем певица Валерия проводит январские каникулы в Дубае. Об этом знаменитость рассказала верным почитателям на личной страничке в Instagram. Поделившись свежими отчётными снимками, артистка пожаловалась на неблагоприятные погодные условия. Возлюбленная музыкального продюсера не стала скрывать: в этом году им с Иосифом не повезло с дубайской погодой. На протяжении нескольких дней лил дождь, который в некоторых местах, по словам певицы, размыл дороги, а в центре образовались целые озера. Не обошлось и без чрезвычайной ситуации на фоне обрушения одного из домов.

Стоит отметить, что подобная погода не омрачила отдых знаменитости. Кроме того, многодневные ливневые дожди не застали Валерию врасплох. Собираясь в отпуск, возлюбленная Пригожина положила в чемодан несколько теплых вещей. Так, вместо купальников и пляжных парео поп-исполнительница позировала в утепленном трико винного оттенка, джинсовой куртке-варенке, белой футболке и практичных кроссовках на шнуровке.

Певица Валерия
Валерия облачилась в трико и джинсовую куртку-варенку из-за дождей в Дубае (Фото: Instagram.com/valeriya)

«Эх, не повезло нам с погодой в Дубае! Несколько дней лил такой дождь», — посетовала певица.

Ранее на личной страничке в Instagram Валерия поздравила свою падчерицу от Пригожина — Елизавету — с 21-летием. Артистка уточнила, что она искренне рада тому обстоятельству, что Лиза есть в ее жизни. Возлюбленная музыкального продюсера пожелала имениннице исполнения самых заветных желаний, крепкого здоровья и новых интересных открытий.

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Валерияестественная красотаЗвездный стильИосиф Пригожинкрасота вне возрастамода и стиль
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Валерия облачилась в трико и джинсовую куртку-варенку из-за дождей в Дубае
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