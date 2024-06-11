Звезда реалити «Мистер Х2. Богач – бедняк» Гордей Крапивка о своем участии в шоу: «Каждая девушка вольна себя вести так, как хочет»

Гордей Крапивка со своим соперником Стасом Еговцевым. Фото: телеканал «Пятница!»

Также Гордей рассказал Teleprogramma.pro об отношениях с соперником, своем романе и о том, чего не приемлет в девушках.

На телеканале «Пятница!» продолжается романтическое реалити «Мистер Х2. Богач – бедняк», в котором двадцать девушек борются за сердца сразу двух парней. 

Один из них - миллионер, владелец таксопарка Стас Еговцев, (с которым мы поговорили на прошлой неделе), а второй – блогер Гордей Крапивка. 

Гордей только делает первые шаги навстречу состоятельной жизни. Teleprogramma.pro пообщалась с ним и выяснила, какие впечатления у него остались от участия в проекте. 

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«На проекте у нас случались конфликты, но они помогли выйти на новый уровень понимания и общения» 

– Что для вас стало самым сложным в съемках проекта? 

- Узнавать девушек, сближаться, а потом прощаться с ними, зная, что человек хороший. Но, к сожалению, таковы правила. 

– Как складывались ваши отношения со Стасом? 

- По-разному. Сначала относился к нему настороженно. Потом понял, что у нас есть точки соприкосновения, несмотря на то, что мы очень разные. 

На проекте у нас случались конфликты, но они помогли выйти на новый уровень понимания и общения друг с другом. 

– Как ваши родные и друзья отнеслись к вашему участию в этом шоу? 

- Друзья меня поддержали. А родственникам я не рассказывал. Мне хотелось, чтобы мое участие в шоу стало для них сюрпризом. 

– Насколько сложно было постоянно находиться под камерами? 

- Из-за постоянного нахождения под камерами съемочный процесс в какой-то момент стал обыденностью. Уже было непонятно, где жизнь, а где съемочная площадка, поэтому можно сказать, что съемка превратилась в жизнь. 

Гордей Крапивка со своим соперником Стасом Еговцевым. Фото: телеканал «Пятница!» 

– В проекте было задание на доступность девушек. Насколько для вас важно такое качество, как недоступность?

- Мне бы хотелось, чтобы у моей женщины были определенные рамки приличия в поведении. Но глобально я придерживаюсь мнения, что каждая девушка вольна себя вести так, как хочет. 

– Чего вы категорически не приемлете в девушках? 

- Зависимостей. 

«Первые прыжки с парашютом я совершил в армии» 

– Расскажите, пожалуйста, о том, как спасли котенка.  

- Я увидел его посередине четырехполосного шоссе и побежал к нему. К счастью, водители проезжающих машин останавливались и пропускали меня. Я отвез котенка к ветеринару, вылечил и пристроил в хорошие руки. 

Очень хотел оставить его себе, но на тот момент моя работа была связана с постоянными разъездами, поэтому было бы сложно уделять котенку должное внимание. 

Гордей Крапивка. Фото: телеканал «Пятница!»

– Вы 25 раз прыгали с парашютом. Как решились на это? 

- Первые прыжки с парашютом я совершил в армии. Там никто не спрашивал, хочу я этого или нет. Приходилось. Со временем просто привык. 

– Вы пишете фантастический роман. Если вкратце, о чем он?

- О том, как главный герой пытался найти счастливую жизнь. Его постоянно что-то не устраивает в той вселенной, в которой он находится. И он «прыгает» между вселенными в поисках счастья до тех пор, пока не приходит к принятию своего мира. 

Таким образом я даю понять читателям, что не стоит жалеть о совершенных ошибках. Все ошибки и события, которые происходят с нами, – это судьба. Благодаря этому мы становимся теми, кто мы есть.

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