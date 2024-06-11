Звезда реалити «Мистер Х2. Богач – бедняк» Гордей Крапивка о своем участии в шоу: «Каждая девушка вольна себя вести так, как хочет»

На телеканале «Пятница!» продолжается романтическое реалити «Мистер Х2. Богач – бедняк», в котором двадцать девушек борются за сердца сразу двух парней.
Один из них - миллионер, владелец таксопарка Стас Еговцев, (с которым мы поговорили на прошлой неделе), а второй – блогер Гордей Крапивка.
Гордей только делает первые шаги навстречу состоятельной жизни. Teleprogramma.pro пообщалась с ним и выяснила, какие впечатления у него остались от участия в проекте.
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«На проекте у нас случались конфликты, но они помогли выйти на новый уровень понимания и общения»
– Что для вас стало самым сложным в съемках проекта?
- Узнавать девушек, сближаться, а потом прощаться с ними, зная, что человек хороший. Но, к сожалению, таковы правила.
– Как складывались ваши отношения со Стасом?
- По-разному. Сначала относился к нему настороженно. Потом понял, что у нас есть точки соприкосновения, несмотря на то, что мы очень разные.
На проекте у нас случались конфликты, но они помогли выйти на новый уровень понимания и общения друг с другом.
– Как ваши родные и друзья отнеслись к вашему участию в этом шоу?
- Друзья меня поддержали. А родственникам я не рассказывал. Мне хотелось, чтобы мое участие в шоу стало для них сюрпризом.
– Насколько сложно было постоянно находиться под камерами?
- Из-за постоянного нахождения под камерами съемочный процесс в какой-то момент стал обыденностью. Уже было непонятно, где жизнь, а где съемочная площадка, поэтому можно сказать, что съемка превратилась в жизнь.
Гордей Крапивка со своим соперником Стасом Еговцевым. Фото: телеканал «Пятница!»
– В проекте было задание на доступность девушек. Насколько для вас важно такое качество, как недоступность?
- Мне бы хотелось, чтобы у моей женщины были определенные рамки приличия в поведении. Но глобально я придерживаюсь мнения, что каждая девушка вольна себя вести так, как хочет.
– Чего вы категорически не приемлете в девушках?
- Зависимостей.
«Первые прыжки с парашютом я совершил в армии»
– Расскажите, пожалуйста, о том, как спасли котенка.
- Я увидел его посередине четырехполосного шоссе и побежал к нему. К счастью, водители проезжающих машин останавливались и пропускали меня. Я отвез котенка к ветеринару, вылечил и пристроил в хорошие руки.
Очень хотел оставить его себе, но на тот момент моя работа была связана с постоянными разъездами, поэтому было бы сложно уделять котенку должное внимание.
Гордей Крапивка. Фото: телеканал «Пятница!»
– Вы 25 раз прыгали с парашютом. Как решились на это?
- Первые прыжки с парашютом я совершил в армии. Там никто не спрашивал, хочу я этого или нет. Приходилось. Со временем просто привык.
– Вы пишете фантастический роман. Если вкратце, о чем он?
- О том, как главный герой пытался найти счастливую жизнь. Его постоянно что-то не устраивает в той вселенной, в которой он находится. И он «прыгает» между вселенными в поисках счастья до тех пор, пока не приходит к принятию своего мира.
Таким образом я даю понять читателям, что не стоит жалеть о совершенных ошибках. Все ошибки и события, которые происходят с нами, – это судьба. Благодаря этому мы становимся теми, кто мы есть.
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