Звезда реалити «Мистер Х2. Богач – бедняк» Гордей Крапивка о своем участии в шоу: «Каждая девушка вольна себя вести так, как хочет»

На телеканале «Пятница!» продолжается романтическое реалити «Мистер Х2. Богач – бедняк», в котором двадцать девушек борются за сердца сразу двух парней.

Один из них - миллионер, владелец таксопарка Стас Еговцев, (с которым мы поговорили на прошлой неделе), а второй – блогер Гордей Крапивка.

Гордей только делает первые шаги навстречу состоятельной жизни. Teleprogramma.pro пообщалась с ним и выяснила, какие впечатления у него остались от участия в проекте.

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«На проекте у нас случались конфликты, но они помогли выйти на новый уровень понимания и общения»

– Что для вас стало самым сложным в съемках проекта?

- Узнавать девушек, сближаться, а потом прощаться с ними, зная, что человек хороший. Но, к сожалению, таковы правила.

– Как складывались ваши отношения со Стасом?

- По-разному. Сначала относился к нему настороженно. Потом понял, что у нас есть точки соприкосновения, несмотря на то, что мы очень разные.

На проекте у нас случались конфликты, но они помогли выйти на новый уровень понимания и общения друг с другом.

– Как ваши родные и друзья отнеслись к вашему участию в этом шоу?

- Друзья меня поддержали. А родственникам я не рассказывал. Мне хотелось, чтобы мое участие в шоу стало для них сюрпризом.

– Насколько сложно было постоянно находиться под камерами?

- Из-за постоянного нахождения под камерами съемочный процесс в какой-то момент стал обыденностью. Уже было непонятно, где жизнь, а где съемочная площадка, поэтому можно сказать, что съемка превратилась в жизнь.