Новосибирские поклонники певца SHAMAN раскупили билеты на его концерты за месяц до выступлений

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) продолжает давать концерты по стране. Его хиты любят во всех регионах России. Поэтому фанаты буквально выстраиваются в очередь за билетами. Но везет далеко не всем.

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Новосибирские концерты Дронова запланированы на середину декабря. До выступления артиста еще почти целый месяц. Однако все билеты уже были распроданы.

Первый концерт состоится 14 числа. Он пройдет во Дворце культуры Железнодорожников. На следующий день SHAMAN порадует фанатов в Доме ученых. А 16 декабря артист продолжит свой гастрольный тур в Томске.

Источник: nsk.tsargrad.tv