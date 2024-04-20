Девятибалльный шторм, Бузова под зонтом и Евгений Миронов с сыном, которого долго скрывал: закулисье открытия 46-го ММКФ

В столице в минувшую пятницу, 19 апреля, открылся 46-й Московский международный кинофестиваль. Шторм, ураган и ливень, которые в этот день пронеслись над Москвой, так и норовили испортить прически и настроение участников. Однако стихия осталась с носом.

Как проходила красная дорожка кинофестиваля

На памяти конкурсантов и гостей мероприятия это была одна из самых экстремальных церемоний открытия за всю историю кинофестиваля. Но женщины мужественно выходили на красную дорожку в вечерних платьях, а мужчины позировали в элегантных костюмах.

Так, Екатерина Климова появилась перед представителями СМИ в шикарном бежевом платье с открытыми плечами. Актриса выглядела нереально красиво и сногсшибательно. Екатерина Климова заявила, что мы стали свидетелями природного катаклизма, но риска испортить прическу она не видит.

Самые дальновидные женщины в тот вечер собрали волосы в пучок!