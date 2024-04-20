Девятибалльный шторм, Бузова под зонтом и Евгений Миронов с сыном, которого долго скрывал: закулисье открытия 46-го ММКФ

В столице в минувшую пятницу, 19 апреля, открылся 46-й Московский международный кинофестиваль. Шторм, ураган и ливень, которые в этот день пронеслись над Москвой, так и норовили испортить прически и настроение участников. Однако стихия осталась с носом.
Как проходила красная дорожка кинофестиваля
На памяти конкурсантов и гостей мероприятия это была одна из самых экстремальных церемоний открытия за всю историю кинофестиваля. Но женщины мужественно выходили на красную дорожку в вечерних платьях, а мужчины позировали в элегантных костюмах.
Так, Екатерина Климова появилась перед представителями СМИ в шикарном бежевом платье с открытыми плечами. Актриса выглядела нереально красиво и сногсшибательно. Екатерина Климова заявила, что мы стали свидетелями природного катаклизма, но риска испортить прическу она не видит.
Самые дальновидные женщины в тот вечер собрали волосы в пучок!
Екатерина Климова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Так сделала и Ольга Кабо, представшая на красной дорожке в белой рубашке с черным галстуком и блестящей приталенной юбке. Артистку сопровождал ее сын.
Ольга Кабо с сыном. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
А вот ставшая сюрпризом этого вечера Ольга Бузова появилась в сопровождении пиар-директора Антона Богославского. Он держал над Ольгой, выбравшей для выхода приталенное черное платье, огромный черный зонт. Правда, на красной дорожке теледива блистала в одиночестве. И с зонтом справилась сама! Ольга Бузова тоже собрала волосы в пучок. Также «безопасную прическу» сделала и телеведущая Юлия Барановская.
Ольга Бузова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogrammma.pro
А вот светская львица Анна Калашникова распустила свои длинные белокурые волосы, но тщательно их залакировала. Анна очень переживала, что прическа придет в негодность, но, к счастью, обстоятельства смилостивились над ней. И волосы светской львицы в этом природном катаклизме не пострадали.
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Анна Калашникова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Мужчинам, конечно, в этом смысле было проще. Особенно радостным в этот день многим показался актер Дмитрий Дюжев.
«Конечно, мы были предупреждены, что грядет девятибалльный шторм, а порывы ветра будут достигать до 25 метров в секунду. Но мы не могли не прийти на наш любимый Московский международный кинофестиваль», - с улыбкой на лице восклицал артист.
Дмитрий Дюжев. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Певец и продюсер Сергей Жуков пришел в сопровождении детей. Он теперь имеет самое непосредственное отношение к кинематографу. Около полутора лет назад на онлайн-платформе с успехом прошел сериал «Евгенич», который Сергей Жуков спродюсировал, а также сыграл в нем главную роль. Недавно музыкант выступил продюсером сериала «Плакса», где главную роль исполнила его дочь Ника.
На красной дорожке также можно было увидеть творческую семью актера Александра Лазарева-младшего и его маму, актрису Светлану Немоляеву.
Сергей Жуков с детьми. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Никита Михалков на церемонии открытия 46-го ММКФ: «Большое мужество отличает тех, кто приехал»
Через час все переместились в зал, где проходила церемония открытия фестиваля. Ведущим церемонии стал актер Сергей Безруков.
А через некоторое время к гостям вышел и сам президент 46-го ММКФ Никита Михалков.
«Я наблюдал за происходящим за кулисами и мне хочется сказать: «Хорошие мои, родные, усталые, мы доехали до самого независимого фестиваля в Европе.
Большое мужество отличает тех, кто приехал. Важно, что люди пришли в кино, чтобы себя узнать и себя полюбить», - отметил Никита Сергеевич.
Также он поблагодарил председателя жюри основного конкурса – режиссера из Исландии Фридрика Тоура Фридрикссона и вручил ему золотую цепь.
Почетную награду имени Константина Станиславского «Верю» за покорение вершин актерского мастерства получил народный артист России, худрук театра Наций Евгений Миронов.
Кстати, на открытие кинофестиваля Евгений Миронов пришел с сыном Петром, которого долго скрывал от общественности. Напомним, первые сообщения о наследнике артиста появились еще несколько лет назад, но Евгений Миронов их никак не комментировал. Известно, что Миронов часто приводит сына с собой в театр Наций, где у мальчика есть своя комната. До недавнего времени Евгений Миронов представлял Петю своим племянником.
Евгений Миронов с сыном, которого долго скрывал. Фото: Владимир Веленгурин/«Комсомольская правда»
Интересно, что для красной дорожки Евгений Миронов и 10-летний Петя выбрали одинаковые галстуки.