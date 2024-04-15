Дарья Мороз рассекретила совместный ритуал с дочерью: «Классику нужно смотреть обязательно, она расширяет кругозор»

В прокат выходит фильм «Сто лет тому вперед». Картина снята по мотивам одноименного произведения Кира Булычева. В 1982 году она вышла под названием «Гостья из будущего» и стала любимой картиной многих поколений зрителей.
Советский фильм рассказывал историю шестиклассника Коли Герасимова, который попадает в будущее и знакомится там со своей сверстницей Алисой Селезневой. А в дальнейшем их приключения строятся вокруг прибора миелофона, умеющего читать мысли. За этим устройством охотятся космические пираты.
Новый фильм хоть и сохранил в общих чертах сюжетную канву, но все же создатели ленты «Сто лет тому вперед» пошли по своему собственному пути. В картине Александра Андрющенко Коля и Алиса — старшеклассники, которые также встречаются в будущем, а миелофон заменил космион, умеющий отправлять человека на сто лет назад или же вперед. За прибором также охотятся космические пираты.
Эти фильмы абсолютно разные. Однако, по словам Александра Андрющенко, он стремился передать привет всем, кто ностальгировал по советскому киношлягеру, и сделал несколько отсылок к нему. Настоящим связующим звеном между двумя фильмами стала песня «Прекрасное далеко», она прозвучит и в новой экранизации.
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Дарья Мороз с актрисой, женой отца Викторией Исаковой. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
«Потрясающая песня! Все ее знают! Эта композиция имеет непосредственное отношение к фильму «Гостья из будущего». Здорово, что наши дети ее тоже услышат и полюбят, — в разговоре с журналистами отметила актриса Дарья Мороз, побывавшая на премьере фильма «Сто лет тому вперед».
— А Алиса Селезнева — это кумир для девчонок моего возраста. Эту картину всегда показывали, когда я росла».
— Думаете, и сейчас современным зрителям стоит показывать классику?
— Я думаю, что классику нужно смотреть обязательно. Во-первых, она расширяет кругозор, во-вторых, действительно дарит вдохновение. А в третьих, это добрые, классные и веселые фильмы.
Когда моя дочка была помладше, у нас был целый ритуал. Я ей показывала много старых советских фильмов, чтобы она их знала и любила.
Дарья Мороз. Фото: Global Look Press
— Впереди проведение Московского международного кинофестиваля, где будет представлено много картин разных направлений. А какие фильмы вы бы посоветовали смотреть современной молодежи?
— Это очень большой и долгий разговор. Я думаю, что студентам следует смотреть как можно больше фильмов, читать как можно больше книжек. И как можно чаще ходить в театр, чтобы расширять свой кругозор и быть в курсе происходящего в культурной жизни и мирового кинематографа, и современной столичной театральной жизни.
В Интернете есть много списков, например, «50 любимых фильмов такого-то режиссера». Можно кликнуть на них. И 45 из этих картин точно надо посмотреть.