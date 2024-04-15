Дарья Мороз рассекретила совместный ритуал с дочерью: «Классику нужно смотреть обязательно, она расширяет кругозор»

В прокат выходит фильм «Сто лет тому вперед». Картина снята по мотивам одноименного произведения Кира Булычева. В 1982 году она вышла под названием «Гостья из будущего» и стала любимой картиной многих поколений зрителей.

Советский фильм рассказывал историю шестиклассника Коли Герасимова, который попадает в будущее и знакомится там со своей сверстницей Алисой Селезневой. А в дальнейшем их приключения строятся вокруг прибора миелофона, умеющего читать мысли. За этим устройством охотятся космические пираты.

Новый фильм хоть и сохранил в общих чертах сюжетную канву, но все же создатели ленты «Сто лет тому вперед» пошли по своему собственному пути. В картине Александра Андрющенко Коля и Алиса — старшеклассники, которые также встречаются в будущем, а миелофон заменил космион, умеющий отправлять человека на сто лет назад или же вперед. За прибором также охотятся космические пираты.

Эти фильмы абсолютно разные. Однако, по словам Александра Андрющенко, он стремился передать привет всем, кто ностальгировал по советскому киношлягеру, и сделал несколько отсылок к нему. Настоящим связующим звеном между двумя фильмами стала песня «Прекрасное далеко», она прозвучит и в новой экранизации.

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