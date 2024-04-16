«Больше десяти лет назад сложно было представить, что у нас появится такое кино»: как снимался фильм «Сто лет тому вперед»

В прокат выходит фильм «Сто лет тому вперед», в основу которого легла одноименная повесть Кира Булычева. По ней в 1982 году была снята знаменитая советская картина «Гостья из будущего». Однако не стоит считать ленту ремейком советского киношлягера. Это абсолютно самостоятельное произведение.

О чем фильм «Сто лет тому вперед»

Правда, нужно учесть, что в фильме Александра Андрющенко более взрослые герои. Так, если в советской кинокартине они учились в шестом классе, то сейчас на подходе к выпуску из школы.

По сюжету фильма «Сто лет тому вперед» московский школьник Коля Герасимов (Марк Эйдельштейн) влюблен в свою одноклассницу, однако она не отвечает ему взаимностью. В порыве эмоций он пишет мелом на доске обидные слова несмываемым маркером, после чего учительница просит стереть их.

За портретом Ньютона Коля обнаруживает странную шкатулку, в котором находится космион (в советской экранизации это был миелофон, умеющий читать мысли). Уникальность прибора состоит в том, что он может перемещаться во времени, правда, в строго отведенных рамках: на сто лет тому назад или вперед.

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