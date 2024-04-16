«Больше десяти лет назад сложно было представить, что у нас появится такое кино»: как снимался фильм «Сто лет тому вперед»

В прокат выходит фильм «Сто лет тому вперед», в основу которого легла одноименная повесть Кира Булычева. По ней в 1982 году была снята знаменитая советская картина «Гостья из будущего». Однако не стоит считать ленту ремейком советского киношлягера. Это абсолютно самостоятельное произведение.
О чем фильм «Сто лет тому вперед»
Правда, нужно учесть, что в фильме Александра Андрющенко более взрослые герои. Так, если в советской кинокартине они учились в шестом классе, то сейчас на подходе к выпуску из школы.
По сюжету фильма «Сто лет тому вперед» московский школьник Коля Герасимов (Марк Эйдельштейн) влюблен в свою одноклассницу, однако она не отвечает ему взаимностью. В порыве эмоций он пишет мелом на доске обидные слова несмываемым маркером, после чего учительница просит стереть их.
За портретом Ньютона Коля обнаруживает странную шкатулку, в котором находится космион (в советской экранизации это был миелофон, умеющий читать мысли). Уникальность прибора состоит в том, что он может перемещаться во времени, правда, в строго отведенных рамках: на сто лет тому назад или вперед.
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Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
Ну и Коля отправляется в будущее, где знакомится с Алисой Селезневой, в новой экранизации — современной, уверенной в себе девушкой с розовыми волосами и хуком справа.
Вместе они должны спасти мир от космических пиратов, которые, надо сказать, получились весьма колоритными. Так, смеху Весельчака У позавидовал бы сам Джокер. А Глот — харизматичный злодей с жабрами на спине, которого один из персонажей сравнивает с самим Волан-де-Мортом.
По словам режиссера, выбор Петрова для него был очевиден. Он смеется так заразительно, как никто другой.
На грим Юры Борисова уходило по четыре часа
Сам Александр Петров признался, что очень хотел бы переместиться на сто лет вперед.
«Больше десяти лет назад сложно было представить, что у нас появится такое кино. Но сейчас у меня ощущение, что я дождался. В некоторых первых моих работах в гримцехе говорили, что мы снимаем непонятно что, а в этом фильме у всех горели глаза, все были увлечены работой», — отметил Александр.
Александр Петров в образе Весельчака У. Фото: кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
Кстати, на грим персонажа Юры Борисова уходило по четыре с половиной часа. Причем он гримировался стоя, поскольку из-за особенностей образа ему нельзя было сидеть.
По словам Александра Андрющенко, в фильме вообще много грима, большое количество компьютерной графики и визуальных эффектов. Это сложнопостановочное кино.
Виктория Исакова: «Я работающая мама с чувством вины»
Исполнительница роли мамы Алисы Виктория Исакова призналась, что снималась в таком кино впервые. Она много тренировалась, готовясь к трюковым сценам.
«Наш режиссер Саша Андрющенко говорил: «Чем больше ты сделаешь сама, тем достовернее и интереснее это будет смотреться в кадре, — отметила Виктория. — Поэтому, конечно, большую часть трюков я пыталась делать самостоятельно. Что-то получалось, что-то не очень, но у меня был и замечательный дублер, который мастерски все отрабатывал».
Виктория Исакова на премьере фильма «Сто лет тому вперед». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
По словам Виктории, некоторые трюки снимались по три дня, но оно того стоило. А рассуждая о том, отличаются ли мамы будущего от наших современниц, актриса дала такой ответ:
«Мамы — это супермашины! Они на все способны ради своих детей. Однако я работающая мама с чувством вины, что я не так много времени уделяю своему ребенку. Но я стараюсь».
Константин Хабенский: «Очень сложно сделать что-то свое, чтобы это не было повторением»
А вот роль отца Алисы сыграл Константин Хабенский. Отвечая на вопрос, для кого в первую очередь предназначен этот фильм — для взрослых, желающих поностальгировать, или для подростков, увлеченных гаджетами, — актер сказал: для людей.
Константин Хабенский в роли профессора Селезнева. Фото: кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
«Есть у тебя желание поностальгировать или посмотреть фантастическую историю — если в этой истории нет рассказа о людях, то ничего не получится, — отметил артист. — Очень сложно сделать что-то свое, чтобы это не было простым повторением, а каким-то новым звучанием.
Поэтому честь и хвала, мне кажется, создателям этого фильма за то, что они попытались рассказать про новых героев. Героев, которые сегодня, наверное, должны цеплять, обращать на себя внимание того поколения, которое выходит в большую жизнь».
Режиссер Александр Андрющенко: «У нас совершенно новая история, которая не пересекается с «Гостьей из будущего»
Интересно, что действие фильма снова происходит в московском районе Чертаново, как это было в картинах «Вторжение» и «Притяжение». Оно и не мудрено. Все три картины продюсирует Федор Бондарчук, поэтому такое пересечение киновселенных вполне понятно. А в фильме «Сто лет тому вперед» он еще и сыграл робота Вертера. Правда, не того мужчину с длинными волосами в эффектном золотистом костюме, каким его изображал Евгений Герасимов, а небольшое существо с запоминающимся голосом.
«А знаете, что еще я недавно прочитал в нескольких источниках. Оказывается, режиссер и сценарист «Гостьи из будущего» Павел Арсенов до того, как снять свой фильм, побывал с лекцией в кинотеатре Чертаново «Ашхабад». И там он спросил у детей: «Какое кино мне дальше снять?» А ему сказали: «Снимите что-нибудь по повести Булычева», — рассказал журналистам Александр Андрющенко.
Как говорит режиссер, работая над картиной, участники команды фильма не оглядывались на классику, а делали свое кино по законам нового киноязыка. Однако киношники все же хотели передать привет тем, кто вырос на приключениях Алисы Селезневой в 1980-х годах. И сказать им, что они помнят и любят тот светлый киномир. Поэтому в ленте звучит знаменитая песня «Прекрасное далеко», которая звучала и в «Гостье из будущего».
Александр Андрющенко на премьере фильма «Сто лет тому вперед». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
«У нашего фильма нет возрастных ограничений. Ограничения человек может наложить себе сам. Я знаю, что люди боятся, что будут задеты их ностальгические чувства. Им я хочу передать, что никакой проблемы в этом нет. У нас новая история, которая совершенно не пересекается с «Гостьей из будущего», — отметил Александр Андрющенко.
— А для тех, кто не знает ничего про Кира Булычева, это будет свежее, классное, приключенческое кино. И я надеюсь, что произойдет обратная ситуация. Полюбив нашу историю, зрители вернутся к советскому фильму и книгам Кира Булычева. Там действительно есть что почитать».
По словам режиссера, его фильм о том, что даже самое далекое будущее решается сегодня нашими поступками. И об этом важно помнить.