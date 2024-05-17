Елена Ксенофонтова: «Моя жизнь в кинематографе сегодня не так активна»

25 июня на сцене театра на Трубной состоится премьера спектакля «А это, как два крыла». Постановка рассказывает о любовном треугольнике, который состоял из двух выдающихся актрис – Сары Бернар и Элеоноры Дузе и их импресарио – Жозефа Шюрмана.
Это были странные отношения, в которых нашлось место и страсти, и смелости, и принятию, и прощению. Роль Сары Бернар сыграла актриса Елена Ксенофонтова.
По словам Елены, несмотря на бурную личную жизнь, главной любовью ее героини был театр, ему она подчинила всю свою жизнь и принесла себя в жертву. Она совершала подвиг во имя искусства – выходила на сцену без ноги, но не позволяла боли брать верх над собой.
В интервью Teleprogramma.pro Елена рассказала о своей героине, гармонии искусства и личной жизни, а также об увлечениях детей.
«Я пыталась понять женскую природу Сары Бернар»
- Елена, как вы готовились к своей роли?
- Я итак знала о Саре Бернар достаточно много, но после прочтения пьесы, которая легла в основу спектакля, узнала еще больше и стала погружаться в ее мир. Это выдающаяся личность, великая, знаковая актриса своего времени - неординарная, эпатажная
В первую очередь, я пыталась понять ее человеческие мотивы и женскую природу, ее необузданность, степень ее преданности театру.
- Какой факт биографии Сары Бернар вас больше всего удивил? Она правда встречалась с принцем Чарльзом?
- Она с кем только не встречалась. В спектакле есть такая фраза: «Все монархи – в моем амурном списке». Может быть, история и умалчивает о половине из тех, с кем у нее были отношения.
Но Сара Бернар относилась к этому вопросу по-иному. Если она и любила кого-то или что-то, то в первую очередь – театр в отличие от Элеоноры Дузе, которая как раз жила свою жизнь. А для Сары же театр вытеснил все, она поставила его на пьедестал, все театру подчинила и в жертву себя принесла.
Меня меньше интересует, с кем она встречалась, а больше то, что уже будучи в возрасте, потеряв ногу (а вы понимаете, что такое лишиться ноги, учитывая, что раньше у медицины не было таких возможностей), она выходила на сцену и играла. И причем принца Гамлета. Вот этот факт и не может оставить меня равнодушной.
Или когда во время войны Сара Бернар не побоялась ворваться в оперный зал с трехцветным флагом Франции. Она человек страстный, но бесстрашный. И это удивительное сочетание женщины до мозга костей и мощной субстанции.
Она стильная и неожиданная, непредсказуемая. Там есть в чем копаться и что играть.
Елена Ксенофонтова. Фото: личный архив актрисы
- Сара Бернар любила эпатировать публику. А какой самый эпатажный поступок в своей жизни можете вспомнить вы?
- Я не Сара Бернар. В моей жизни достаточно непредсказуемого, но нет запланированного эпатажа. Мне хватает сцены, чтобы не заигрывать с жизнью.
Я немножко другая. В какой-то степени я больше Элеонора Дузе, но это тоже не моя крайность.
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- В спектакле задается вопрос: «Что важнее: театр или аплодисменты?». А как бы вы сами ответили на этот вопрос?
- Когда-то я слышала фразу, что никакой театр жизни не стоит. Какой бы преданной своей профессии я бы не была, а я очень преданна, и все-таки для меня на первом месте стоит жизнь.
Забери у меня театр, моя жизнь, конечно, сильно изменится, но будучи цельной и самодостаточной личностью, наверное, я найду себе применение. Буду ли я от этого страдать? Конечно! Но я не умру. Хотя театр я люблю и растворяюсь в нем полностью.
Но отними у меня жизнь, и не будет ничего.
- А как вам удается все совмещать?
- Для меня не существует этой проблемы. Я давно научилась отделять одно от другого. Когда заканчивается спектакль или репетиция, я не несу это в жизнь.
Я профессиональный человек, занимаюсь актерской профессией много лет. Это естественный момент.
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- А много ли вам доводилось видеть актрис, да и творческих женщин вообще, которые реально приносили свою жизнь на алтарь искусства?
- Если реально, а не напоказ, то немного. А что касается тех, кого я видела... Если мы говорим о личной жизни, то вряд ли эти женщины были счастливы.
Но если они реализовывались в театре, то вполне себе казались счастливыми.
«Сейчас у меня период насыщенной театральной жизни»
- Чем сейчас занимается ваш сын Тимофей?
- Он учится на кинопродюсера в ГИТР, заканчивает уже третий курс.
- А дочь Софья?
- Пока ей 13 лет. Софья заканчивает седьмой класс, семилетку музыкальной школы по классу фортепиано. Продолжает учиться на отделении джазового вокала в школе Дунаевского.
Но при этом я бы не стала утверждать, что она строит планы на вокальную карьеру. Софья в поиске. Дочь довольно разумный человек, начитанный, много чем интересуется. Я думаю, что она еще поменяет свое мнение. Но пока никакого четкого плана нет! В раздумьях!
Елена Ксенофонтова. Фото: Global Look Press
- Что у вас сейчас происходит на ниве киноискусства?
- В кинокарьере ничего интересного пока не происходит. Сейчас идут пробы. И, возможно, я начну сниматься, но поскольку об этом нельзя говорить в новых реалиях, то пока промолчу. Моя жизнь в кинематографе сегодня не так активна.
Я больше работаю в театре. Сейчас выпускаю две большие премьеры: спектакли «А это, как два крыла» Изабеллы Каргиной и «Две дамочки в сторону севера» Вадима Дубровицкого, премьера которого пройдет на сцене театра Эстрады.
Подготовка к этим двум событиям занимает немало времени. Я достаточно много гастролирую, также еще играю другие постановки, в частности моноспектакль «Каля-Маля». Так что сейчас у меня период насыщенной театральной жизни. А там посмотрим…
А что касается спектакля «А это, как два крыла», это история противостояния двух великих актрис, неординарных личностей, потрясающих женщин. Они делят мужчин, театр, зрителей. Эти две выдающиеся артистки покинут этот мир практически одновременно, с небольшой разницей. И произойдет то, что произойдет.
Несмотря на определенный счет к Элеоноре Дузе, Сара совершит очень благородный поступок – в конце жизни вернет ее на сцену. И история эпатажа меня в этом смысле интересует значительно меньше.
А еще у меня потрясающие партнеры, тот же Георгий Дронов. Он очень тонкий, внимательный, чувственный, талантливый. Замечательная Юлия Тельпухова, которая играет Элеонору Дузе! Мы с ней дважды встречались на киноплощадке, и это сплошное удовольствие.
А также Даниил Корнев, играющий героя в молодости. Вообще, подобралась очень хорошая команда во главе с режиссером Изабеллой Каргиной. И теперь мы ждем премьеру!