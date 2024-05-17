Елена Ксенофонтова: «Моя жизнь в кинематографе сегодня не так активна»

25 июня на сцене театра на Трубной состоится премьера спектакля «А это, как два крыла». Постановка рассказывает о любовном треугольнике, который состоял из двух выдающихся актрис – Сары Бернар и Элеоноры Дузе и их импресарио – Жозефа Шюрмана.

Это были странные отношения, в которых нашлось место и страсти, и смелости, и принятию, и прощению. Роль Сары Бернар сыграла актриса Елена Ксенофонтова.

По словам Елены, несмотря на бурную личную жизнь, главной любовью ее героини был театр, ему она подчинила всю свою жизнь и принесла себя в жертву. Она совершала подвиг во имя искусства – выходила на сцену без ноги, но не позволяла боли брать верх над собой.

В интервью Teleprogramma.pro Елена рассказала о своей героине, гармонии искусства и личной жизни, а также об увлечениях детей.

«Я пыталась понять женскую природу Сары Бернар»

- Елена, как вы готовились к своей роли?

- Я итак знала о Саре Бернар достаточно много, но после прочтения пьесы, которая легла в основу спектакля, узнала еще больше и стала погружаться в ее мир. Это выдающаяся личность, великая, знаковая актриса своего времени - неординарная, эпатажная

В первую очередь, я пыталась понять ее человеческие мотивы и женскую природу, ее необузданность, степень ее преданности театру.

- Какой факт биографии Сары Бернар вас больше всего удивил? Она правда встречалась с принцем Чарльзом?

- Она с кем только не встречалась. В спектакле есть такая фраза: «Все монархи – в моем амурном списке». Может быть, история и умалчивает о половине из тех, с кем у нее были отношения.

Но Сара Бернар относилась к этому вопросу по-иному. Если она и любила кого-то или что-то, то в первую очередь – театр в отличие от Элеоноры Дузе, которая как раз жила свою жизнь. А для Сары же театр вытеснил все, она поставила его на пьедестал, все театру подчинила и в жертву себя принесла.

Меня меньше интересует, с кем она встречалась, а больше то, что уже будучи в возрасте, потеряв ногу (а вы понимаете, что такое лишиться ноги, учитывая, что раньше у медицины не было таких возможностей), она выходила на сцену и играла. И причем принца Гамлета. Вот этот факт и не может оставить меня равнодушной.

Или когда во время войны Сара Бернар не побоялась ворваться в оперный зал с трехцветным флагом Франции. Она человек страстный, но бесстрашный. И это удивительное сочетание женщины до мозга костей и мощной субстанции.

Она стильная и неожиданная, непредсказуемая. Там есть в чем копаться и что играть.