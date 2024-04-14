Врачи запретили находящемуся в реанимации Юрию Куклачеву общаться с близкими

Стали известны последние новости о попавшем в реанимацию дрессировщике кошек Юрии Куклачеве. Знаменитость продолжает оставаться под наблюдением врачей.

Медики делают все возможное, чтобы оградить своего 75-летнего звездного пациента от малейшего стресса. Так, сообщается, что врачи запретили Юрию Куклачеву общаться с близкими.

Между тем, Юрий Куклачев продолжает работать прямо из реанимации. Дрессировщик, несмотря на запреты медиков, позвонил сыну и дал ему указания по поводу благотворительного концерта в Москве. Выступление планировалось давно, и Юрий Куклачев не хочет, чтобы оно отменялось, даже с учетом столь оправдывающего его обстоятельства, как нахождение в реанимации.

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Напомним, Юрий Куклачев был госпитализирован 12 апреля. 75-летнему дрессировщику стало плохо во время выступления. У него был диагностирован обширный инфаркт. Медики экстренно прооперировали Куклачева и поместили его в реанимацию. Речь о переводе артиста в обычную палату пока не идет.

По материалам телеграм-канала SHOT