Лолита Милявская высказалась об Алле Пугачевой: «Она не была канонической красоткой»

Пятнадцатого апреля отмечает свой день рождения известная певица Алла Пугачева. На этот раз у Примадонны юбилей, ей исполнилось 75 лет. В личный праздник Аллы Пугачевой некоторые коллеги звезды поспешили спеть ей дифирамбы.

Певица Лолита Милявская рассказала, что для нее Алла Пугачева означает свободу.

«Она нам подарила свободу существования на сцене. До нее этой свободы не было, до нее все должны были по стойке «смирно» стоять», - поделилась Лолита Милявская.

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Лолита Милявская вспомнила, как была органична молодая Алла Пугачева, исполняя свои хиты «Все могут короли», «Арлекино» и другие.

«Абсолютная свобода движений, незацикленность на внешнем виде. Она и внешне выделялась. Она не была канонической красоткой», - добавила Лолита Милявская.

По материалам YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно: Собчак»