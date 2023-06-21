Елена Ксенофонтова: «На диетах не сижу, сладкого ем ужасно много»

Для многих лето — время отдыха, но Елене Ксенофонтовой сейчас не до каникул: до конца июня зрители смогут увидеть актрису сразу в двух спектаклях, «Сестры» и «Хомяк на мостовой». Впрочем, работа не стала помехой семейному счастью: недавно Елена вышла замуж, и сейчас ее жизнь наполнена не только профессиональными, но и семейными заботами.

«Соня и Тимофей учатся с удовольствием»

— Обычно июль и август у актеров в плане спектаклей посвободнее, хотя могут быть киносъемки. У вас какие планы? Куда поедете с детьми на каникулах?

— Конечно, хотелось бы куда-то выехать, поплескаться в море, но это зависит от многих обстоятельств, в частности, от моей работы. Но мы верим, что у нас это получится. Очень хочу, чтобы мы с детьми по Золотому кольцу на кораблике прокатились.

— У абитуриентов начинается период поступлений, в актерских вузах конкурс доходит до 100 человек на место. Когда вы в начале 90-х поступали во ВГИК, желающих наверняка было не меньше...

— Тогда на место было больше 200 претендентов! Для провинциальной девочки город Москва был как «небоскребы, небоскребы, а я маленький такой». У меня сложная история поступления.

Я в начале пути шла триумфально, потом вмешалась болезнь, и я несколько лет вообще не поступала… А когда поступила, то, можно сказать, впрыгнув в последний вагон, — часто помогал случай, люди... Хотя, наверное, ничего случайного в этой жизни не бывает.

Все было непросто от момента поступления и до сегодняшнего дня, потому что актерский путь — он такой, это постоянные американские горки. И сегодня, если у меня есть возможность кого-то из будущих абитуриентов отговорить от этого пути, то я это делаю.

— Абитуриентов отговариваете, а детей? Говорят, одна из задач родителей: дать ребенку возможность выбора, чтобы он сам мог решить, что хочет...

— Да, я согласна, что детям нужно давать возможность выбора. Но для этого мы, родители, по возможности должны многое в этой жизни открывать для них, чтобы они могли учиться, познавать, видеть, слышать, формировать собственное мнение.

Но иногда ребенка необходимо к чему-то подталкивать, на чем-то настаивать. Сын свой выбор сделал сам. И я ему была удивлена, притом что понимала: Тимофей, скорее всего, пойдет в сторону кино.

Но все-таки думала, что это будет киноведческая история. А он пошел на продюсирование. Я уважаю его выбор: Тимофей трудится, учится, а там уже жизнь покажет. Что касается Софьи, то тут вообще отдельная история, поскольку этой стихией управлять сложно, да, может быть, и не нужно.

Все, что зависит от меня, я предлагаю, показываю, погружаю. Где-то даже заставляю. Но выбор жизненного пути она сделает сама. Мне останется только уважать этот выбор и всячески дочь поддерживать, как, собственно, и сына.

— Вашему сыну 20 лет, он студент, дочери 12, она школьница. Как Тимофей и Софья учатся? С удовольствием или приходится заставлять?