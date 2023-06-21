Елена Ксенофонтова: «На диетах не сижу, сладкого ем ужасно много»

Для многих лето — время отдыха, но Елене Ксенофонтовой сейчас не до каникул: до конца июня зрители смогут увидеть актрису сразу в двух спектаклях, «Сестры» и «Хомяк на мостовой». Впрочем, работа не стала помехой семейному счастью: недавно Елена вышла замуж, и сейчас ее жизнь наполнена не только профессиональными, но и семейными заботами.
«Соня и Тимофей учатся с удовольствием»
— Обычно июль и август у актеров в плане спектаклей посвободнее, хотя могут быть киносъемки. У вас какие планы? Куда поедете с детьми на каникулах?
— Конечно, хотелось бы куда-то выехать, поплескаться в море, но это зависит от многих обстоятельств, в частности, от моей работы. Но мы верим, что у нас это получится. Очень хочу, чтобы мы с детьми по Золотому кольцу на кораблике прокатились.
— У абитуриентов начинается период поступлений, в актерских вузах конкурс доходит до 100 человек на место. Когда вы в начале 90-х поступали во ВГИК, желающих наверняка было не меньше...
— Тогда на место было больше 200 претендентов! Для провинциальной девочки город Москва был как «небоскребы, небоскребы, а я маленький такой». У меня сложная история поступления.
Я в начале пути шла триумфально, потом вмешалась болезнь, и я несколько лет вообще не поступала… А когда поступила, то, можно сказать, впрыгнув в последний вагон, — часто помогал случай, люди... Хотя, наверное, ничего случайного в этой жизни не бывает.
Все было непросто от момента поступления и до сегодняшнего дня, потому что актерский путь — он такой, это постоянные американские горки. И сегодня, если у меня есть возможность кого-то из будущих абитуриентов отговорить от этого пути, то я это делаю.
— Абитуриентов отговариваете, а детей? Говорят, одна из задач родителей: дать ребенку возможность выбора, чтобы он сам мог решить, что хочет...
— Да, я согласна, что детям нужно давать возможность выбора. Но для этого мы, родители, по возможности должны многое в этой жизни открывать для них, чтобы они могли учиться, познавать, видеть, слышать, формировать собственное мнение.
Но иногда ребенка необходимо к чему-то подталкивать, на чем-то настаивать. Сын свой выбор сделал сам. И я ему была удивлена, притом что понимала: Тимофей, скорее всего, пойдет в сторону кино.
Но все-таки думала, что это будет киноведческая история. А он пошел на продюсирование. Я уважаю его выбор: Тимофей трудится, учится, а там уже жизнь покажет. Что касается Софьи, то тут вообще отдельная история, поскольку этой стихией управлять сложно, да, может быть, и не нужно.
Все, что зависит от меня, я предлагаю, показываю, погружаю. Где-то даже заставляю. Но выбор жизненного пути она сделает сама. Мне останется только уважать этот выбор и всячески дочь поддерживать, как, собственно, и сына.
— Вашему сыну 20 лет, он студент, дочери 12, она школьница. Как Тимофей и Софья учатся? С удовольствием или приходится заставлять?
Актриса гордится своими детьми — Тимофеем и Софьей. Фото: личный архив
— У меня потрясающие дети, они учатся сами — им это приносит удовольствие. У Сони в прошлом году было всего две четверки, но она была страшно огорчена из-за них. И хотя у нас в доме нет и никогда не было культа оценок, тем не менее Софья поставила себе цель, и в этом году она отличница — пятерки по всем предметам. Дочь постоянно что-то читает, готовит какие-то проекты.
И это помимо того, что она учится в музыкальной школе имени Дунаевского на двух отделениях: окончила шестой класс по классу фортепиано и второй по джазовому вокалу. Плюс еще репетиторы по английскому, по математике, сейчас еще мы добавим занятия по французскому и литературе.
Что касается Тимофея, то он окончил второй курс. Сын для меня — загадочная фигура, поскольку этот человек не пропускает занятий вообще. Даже если я ему в шутку предложу это сделать, то он просто не поймет меня. Что-то Тиме дается легко, что-то чуть сложнее, но я вижу, что ему очень интересно. Он в это абсолютно погружен.
— Спектакль «Хомяк на мостовой» — про родителей, за которыми наблюдают и дети. Это такая концентрация родительских ошибок. Согласны, что дети часто копируют поступки родителей?
— Правильнее всего жить честно, быть такими, какие мы есть, но понимая, что наши дети за нами наблюдают. У них картина мира выстраивается глазами родителей, особенно в детстве. Я стараюсь быть своим детям и примером, и другом, и авторитетом. Иногда получается, иногда не очень. Последнее время чаще дети — мои учителя...
Что же касается самой постановки, то это история про больших детей с незакрытыми гештальтами, комплексами из детства. Думаю, что зрители узнают себя в тех или иных проявлениях.
— В «Хомяке на мостовой» родители снимают стресс алкоголем. Вы в жизни как снимаете напряжение — спорт, рюмочка или как-то иначе?
— Никакого алкоголя! Да и спорт для меня больше труд, чем отдых. Мой способ: темная комната, я лежу с закрытыми глазами — и абсолютная тишина. Мне так не хватает тишины! С одной стороны, я и одна не могу быть, с другой, часто нуждаюсь в самоизоляции.
«Иногда психолог может и навредить»
— Вы прекрасно выглядите, при этом пишут, что вы не сидите на диетах и едите даже сладкое. Как удается сохранить фигуру? И делаете ли омолаживающие процедуры для лица?
— Да, на диетах я не сижу, и да, сладкого ем ужасно много. И это неправильно! Всячески уговариваю себя, если не отказаться, то уж по крайней мере сократить потребление сахара в разы. Потому что это влечет за собой массу проблем, и я их уже ощущаю. Для здоровья, для фигуры надо делать зарядку, надо много ходить — это важно.
А что касается лица, то если уж мы хотим действительно дать шанс своей внешности, то, конечно, надо обращаться к специалистам, к косметологам. Я нашла замечательную клинику и доктора Светлану Васильевну Жимбуеву.
Знакомство с ней меня прямо вдохновило, и сейчас я получаю массу комплиментов по поводу того, как хорошо выгляжу. Это действительно так, потому что и лицо помолодело, и тело подтянулось. Аппаратная косметология сопровождается лечением изнутри — доктор никогда не начинает делать процедуры, пока не увидит анализы.
Она очень хороший диагност. Еще недавно я работала над собой психологически, чтобы принять возрастные изменения и уже «не барахтаться». Но грамотный доктор мотивировал на то, чтобы не мириться, а бороться, заботиться о себе. Это очень важно.
— Часто артистки жалуются, что ролей после сорока предлагают меньше. Хотя кажется, что, наоборот, женщины с жизненным опытом сейчас востребованы на экране и на сцене...
С партнерами по спектаклю «Хомяк на мостовой» Дмитрием Ульяновым (справа) и Алексеем Гришиным. Фото: Лариса Двоеглазова
— Как бы ни были востребованы женщины с опытом, но когда тебе 50 лет, то предложений будет меньше. Потому что так устроена всемирная драматургия: основные героини все-таки помоложе.
Сейчас у меня период, когда я больше задействована в театре, но и в кино предложения есть. Хотя, конечно, их не так много, как было 15–20 лет назад, но жаловаться я не стану. За последний год я выпустила целых три новых спектакля.
На сцене «La’Театр» играю в спектакле Активного театра «Сестры» по пьесе Алексея Слаповского в постановке Марины Перелешиной и Вениамина Скальника и в уже упомянутом «Хомяке на мостовой» режиссера Олега Тополянского.
Сейчас мы репетируем новый спектакль с режиссером Вадимом Дубровицким. У меня потрясающая партнерша — Инга Оболдина. Я давно мечтала с ней поработать, и вот наконец мечта становится реальностью. И, конечно, моноспектакль «Каля-Маля» по пьесе Ирины Максимовой.
— В спектакле «Каля-Маля» ваша героиня пытается сама разобраться в своей жизни, душе, поступках людей. Было бы ей легче, если бы она обратилась к психологу? У нас почему-то ходить к психологу не принято…
— В моей жизни было и такое, когда я обращалась к психологу, и не раз. Были ситуации, когда разбиралась сама и понимала, что психолог мне, скорее всего, даже навредит. Что перевесило, сложно сказать. Панацеи в этом нет, каждому свое. Иногда действительно нужен какой-то взгляд со стороны — психолога, близкого человека, друга, просто прохожего.
А иногда, может быть, имеет смысл потрудиться самому. Это всегда очень сложно, но важно научиться видеть объективную картину мира, сознавать ответственность за свои поступки, за их последствия, и иногда это важно сделать самостоятельно. У меня нет точного рецепта, как это должно быть на самом деле.
«Знакомство с мужем — красивая история»
— У вас в жизни полгода назад произошло событие, вдохновляющее многих женщин, которым больше сорока, — вы вышли замуж. Читала, что с супругом, адвокатом Алексеем Куликовым, вас свела знакомая, тоже адвокат...
Елена с мужем Алексеем. Фото: личный архив
— Это неправда. Да, мой муж — юрист. Но нас никто не сводил. Это очень красивая история. Он пришел на открытие моей выставки «Я дышу» в кукольной галерее Елены Громовой (я выставляла свои елки, рисунки, работы какие-то…), где мы и познакомились. Причем пришел не по моему приглашению, а почти случайно, хотя, наверное, случайно ничего не бывает.
Поженились через два месяца после знакомства. Это было прекрасно, это было спонтанно и удивительно для нас обоих. Мы до сих пор в удивлении. Все наоборот! Потому что сейчас мы проживаем то, что не успели прожить до того, как поженились. Это интересно, любопытно...
Я не хочу много об этом говорить, так как известно — счастье любит тишину. Мне кажется, что все слова будут пусты и неправдивы. Я научилась жить в этом смысле сегодняшним днем, и сегодня мне очень хорошо. И я молю Бога, чтобы так было всегда.
— О вас сложилось впечатление как о сильной женщине, которая воспитывает детей, которая успешна в работе, которая справилась со сложными судами с бывшим мужем... Теперь, когда рядом есть супруг, вы можете себе позволить быть женщиной слабой?
Елена Ксенофонтова. Фото: личный архив
— Когда женщина на протяжении жизни вынуждена в силу обстоятельств воспитывать в себе только сильные качества, очень сложно по щелчку (даже будучи абсолютно счастливой) вдруг стать слабой. Это, конечно, мой такой крен жизненный.
И я понимаю, как непросто с такой женщиной рядом. Я действительно очень сильная, во многом самодостаточная. В одних ситуациях эта самодостаточность выручает и укрепляет мои отношения и с мужем, и вообще в семье, в других это вредит. Но я работаю над собой. Мне очень нравится идти рядом за руку с сильным человеком, любящим, заботящимся о тебе. Это очень приятное забытое чувство.