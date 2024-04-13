Рузиль Минекаев из «Слова пацана» сыграет Арлекино в экранизации «Буратино»

В последнее время в России сказочные фильмы становятся особенно успешными. После недавних премьер «Бременских музыкантов», «Чебурашки», «Летучего корабля» стало известно, что в 2025 году выйдет фильм «Буратино». Экранизовать знаменитую сказку Алексея Толстого решил Игорь Волошин. Он уже подобрал актерский состав.

Самого главного персонажа Буратино сыграет девочка — 13-летняя актриса Вита Корниенко, а Папу Карло — Александр Янценко. Девочка на съемках будет облачена в особый костюм. По словам создателей, таких технологий в отечественном кино еще не применяли. А вот актер Рузиль Минекаев из сериала «Слово пацана» получил роль Арлекино.

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Марк Эйдельштейн сыграет пуделя Артемона, Анастасия Талызина — Мальвинау, Степан Белозеров — Пьеро, Федор Бондарчук — злого Карабаса-Барабаса, а Александр Петров и Виктория Исакова лису Алису и кота Базилио. Зрители также смогут насладиться музыкой из советской экранизации сказки и услышат кавер-версию знаменитой песни Черепахи Тортиллы, пишет KP.RU.

Напомним, что к Рузилю лишь недавно пришла известность. После роли Марата в картине Клима Шипенко он стал одним из самых узнаваемых актеров в стране.