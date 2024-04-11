Настя Крайнова о шоу «Выживалити»: «На меня вылили ушат помоев»

На телеканале «Пятница!» по пятницам в 19:00 продолжается показ «Выживалити» — соревновательного реалити, в котором звезды популярных российских реалити-шоу проходят не только жесткие физические испытания, но и сложнейшие психологические ловушки.

Сегодня мы поговорили с одной из самых ярких его участниц — певицей Настей Крайновой.

«А вы не стали бы за 1 млн рублей?»

— Почему вы решили принять участие в шоу «Выживалити»?

— Мне всегда нравилось смотреть испытательные шоу вроде «Звезд в Африке» и «Сокровищей императора»! И когда я согласилась на «Выживалити», я думала, это будет что-то похожее. Но ошиблась. Это действительно самое жесткое шоу, которое я когда-либо смотрела. Я испытала все свои страхи и поборола их благодаря телеканалу «Пятница!».

— Как решились стать «кротом»? Не мучились сами от такого решения?

— Это же игра. Мне предложили, я и стала. А вы не стали бы за 1 млн рублей кротом в игре с людьми, которые не являются вашими друзьями? Тем более там не было какого-то предательства: я провела игру и выиграла в ней.

На меня за это, правда, вылили ушат помоев. Но посудите сами: во-первых, это игра, а во-вторых, там не просили убить кого-то или покалечить. В итоге команда сама проиграла испытание, я даже специально ничего не делала для этого. Ребята не смогли выполнить задание — а я его, кстати, выполнила.

— В одном из своих интервью вы сказали, что благодаря шоу смогли взглянуть в глаза своим страхам? Чего вы больше всего боялись?

— Я всего боялась. Когда в первом же испытании нужно было выпрыгнуть из вертолета в море и доплыть до берега, то я сразу поняла: это будет самое жесткое шоу на российском телевидении. Так оно и вышло.

В первой же серии меня и топили, и поджигали. Но и эти, и другие испытание я прошла в числе первых.