Настя Крайнова о шоу «Выживалити»: «На меня вылили ушат помоев»

На телеканале «Пятница!» по пятницам в 19:00 продолжается показ «Выживалити» — соревновательного реалити, в котором звезды популярных российских реалити-шоу проходят не только жесткие физические испытания, но и сложнейшие психологические ловушки.
Сегодня мы поговорили с одной из самых ярких его участниц — певицей Настей Крайновой.
«А вы не стали бы за 1 млн рублей?»
— Почему вы решили принять участие в шоу «Выживалити»?
— Мне всегда нравилось смотреть испытательные шоу вроде «Звезд в Африке» и «Сокровищей императора»! И когда я согласилась на «Выживалити», я думала, это будет что-то похожее. Но ошиблась. Это действительно самое жесткое шоу, которое я когда-либо смотрела. Я испытала все свои страхи и поборола их благодаря телеканалу «Пятница!».
— Как решились стать «кротом»? Не мучились сами от такого решения?
— Это же игра. Мне предложили, я и стала. А вы не стали бы за 1 млн рублей кротом в игре с людьми, которые не являются вашими друзьями? Тем более там не было какого-то предательства: я провела игру и выиграла в ней.
На меня за это, правда, вылили ушат помоев. Но посудите сами: во-первых, это игра, а во-вторых, там не просили убить кого-то или покалечить. В итоге команда сама проиграла испытание, я даже специально ничего не делала для этого. Ребята не смогли выполнить задание — а я его, кстати, выполнила.
— В одном из своих интервью вы сказали, что благодаря шоу смогли взглянуть в глаза своим страхам? Чего вы больше всего боялись?
— Я всего боялась. Когда в первом же испытании нужно было выпрыгнуть из вертолета в море и доплыть до берега, то я сразу поняла: это будет самое жесткое шоу на российском телевидении. Так оно и вышло.
В первой же серии меня и топили, и поджигали. Но и эти, и другие испытание я прошла в числе первых.
Настя Крайнова преодолевала и страх высоты. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
«Ему там пришлось съесть хвосты крыс и мозги козлов»
— Насколько сложно было выдержать испытание хейтом, когда все вокруг вас ругали?
— Это было очень обидно. Несмотря на то, что я уже давно в шоу-бизнесе и вроде бы должна обрасти толстой кожей, я все пропускаю через себя — будь это хорошее или плохое. Я активно общаюсь с аудиторией и читаю, что мне пишут.
Но меня радует, что пишут все-таки больше позитивных сообщений. Они меня наполняют и перевешивают всю ненависть и злобу, которую люди выливают на моей странице. Но надеюсь, благодаря этому будет меньше злобы в реальном мире.
— Как проходили испытание, когда нужно было есть противную еду?
— Я смотрела все сезоны «Звезды в Африке» и дружу с Олей Бузовой, которая ведет это шоу. А еще с Андреем Гайдуляном, который был участником первого сезона шоу. И ему там пришлось столько всего съесть… хвосты крыс, мозги козлов. Смотря на это, я всегда представляла, как бы ела это сама.
Наверное, поэтому мысленно я уже была к этому готова и просто начала есть. Было невкусно, страшно, но я напевала в голове свой трек. Пела и ела. Три раза про себя это спела, и испытание закончилось. (Смеется.)
Настя Крайнова с коллегами по проекту. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
— Также вы сказали, что поначалу вас раздражала участница шоу «Пацанки» Анна Горохова, которая тоже принимала участие в «Выживалити»? Почему изменили свое отношение к ней?
— Да, я говорила это ей в глаза. Но она открылась мне в шоу. Она очень искренняя, позитивная и умная девчонка. Вы все видите в шоу, как ей пользуется Липовой, но в новых эпизодах вы увидите ее другой, настоящей.
Она потрясающая, мы и сейчас с ней на связи, между нами нет никакой вражды и обиды друг на друга.
«Дима Красилов — зажигалка!»
— В проекте участвовал Дмитрий Красилов, правда, он сразу выбыл. Вы успели с ним познакомиться или, может, знали его раньше? Какое впечатление он на вас производил?
— Дима — это особенный человечек! Он яркий и позитивный. Да, он покинул шоу в первой серии, но мы его любили и все хотели помочь. Он зажигалка.
Я с ним была знакома и до шоу: мы часто пересекались в компаниях друзей и на мероприятиях. Он обладал уникальным чувством юмора и душевным теплом, мог объединить любых людей. Мне очень не хватает Димы.
— С кем на проекте вы подружились, а с кем — наоборот?
— Я была со всеми в хороших отношениях. Но после проекта на меня обиделись Антон Зацепин, который даже отказывается приходить на шоу, в которых я занята, Степа Меньщиков, который называет меня предателем, и, конечно, Саша Липовой.
Зрители видели ненависть в его глазах — он хотел меня слить, но я переиграла его. Он обиделся, что команда его выгнала. В итоге он всех оскорбил и ушел, показав свое истинное лицо.
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«Я так понимаю, что группа «Тутси» распалась»
— Одно время вы конфликтовали с Ириной Ортман. Как сейчас складываются отношения с ней и группой «Тутси»?
— Я так понимаю, группа «Тутси» распалась… Я не вижу нигде их выступлений, и новые синглы не выходят. А с Ирой мы помирились и теперь прекрасно общаемся.
Возможно, даже запишем совместный сингл и порадуем этим наших поклонников.
Настя Крайнова. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
— Известно, что вы дружите с Ольгой Бузовой. Как вы думаете, почему у такой красивой, талантливой, трудолюбивой молодой женщины не складывается личная жизнь? Какой мужчина ей нужен?
— Это сложный вопрос. Я лично не понимаю, почему мужчины не встают в очередь за Олей. Она потрясающая девушка, и любой из мужчин должен заваливать Олю подарками и осыпать комплиментами. В ней так много любви и так много заботы.
Ее любимый будет самым счастливым человеком на земле. Я вам говорю это как ее подруга. Я знаю, какая она. И знаю, что она заслуживает лучшего мужчины, с которым будет как за каменной стеной.
— Что сейчас происходит в вашем собственном творчестве? Какие у вас творческие новости?
— У меня вышли два сингла — «Фишка» и Drama Queen, вы можете послушать их на музыкальных площадках. А 19 апреля выйдет новый трек — «Наша весна»!
Сейчас у меня много гастролей, и я готовлюсь к туру. Следите за моими социальными сетями — там будет вся информация.