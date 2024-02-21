Умерший «Пухляш» Красилов появится в шоу «Выживалити»

Дмитрий Красилов, которого знают в шоу-бизнесе под прозвищем Пухляш, умер в своей квартире в декабре 2023 года. Его похоронили на Алтае. Причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность. Но за два месяца до трагедии он успел сняться в нескольких проектах.

1 марта состоится премьера реалити-шоу «Выживалити» на телеканале «Пятница!», в котором он принял участие. Танцор ездил в Абхазию, где боролся за приз в 10 миллионов рублей. Тогда он уже не переживал из-за лишнего веса и заявлял, что у его тела нет границ.

Те, кто встретили его на съемках «Выживалити», отметили, что тогда у Димы словно выросли крылья. Он поверил в себя и ощущал свою силу.

«Я хочу показать, что готов сильно постараться, чтобы победить», — сказал танцор на шоу.

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Он участвовала в сложных испытаниях как физических, так и психологических. С ним соревновались еще 13 участников проекта, сообщает Telegram-канал «Звездная пыль». Первый выпуск «Выживалити» с участием Красилова выйдет 1 марта в 19:00 на телеканале «Пятница!».