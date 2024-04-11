В окружении 91-летнего Бедроса Киркорова заявили, что тот встречается с племянницей летчика Алексея Маресьева

Филипп Киркоров не так давно заявил, что больше не хочет жениться. При этом певец постоянно окружен женским вниманием. Его 91-летний отец Бедрос также не одинок. Он в 2023 году развелся с женой Людмилой. Вскоре артист стал жить с избранницей по имени Олеся, которой 43 года. Сначала она была его помощницей, а потом их отношения стали близкими. Они около года прожили вместе в квартире в Москве, но потом расстались.

«Минувшей зимой Бедрос с Олесей сильно разругался. Не знаю, что там между ними произошло, но Бедрос попросил Олесю покинуть его квартиру», – пояснил друг Киркорова-старшего.

Но он почти сразу нашел себе новую избранницу. Как говорят знакомые артиста, его подругой стала женщина, с которой он познакомился, когда еще был с Олесей. Так как Бедросу постоянно нужна помощь из-за проблем со здоровьем, он не может жить один.

«Когда Олеся ушла, новая подруга быстро ее заменила. Мол, Бедрос не сможет жить один, ему нужна круглосуточная помощь. Новая пассия Киркорова-старшего тоже намного его моложе, ей 57 лет. И родословная у нее неплохая: она племянница легендарного летчика Алексея Маресьева», – сказали приятели звезды.

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Они утверждают, что отец Филиппа светится от счастья. Новая подруга его сопровождает во время поездок в больницу и обследований, пишет KP.RU.