Певец Брилев о переживаниях Кунгурова: «Зияющая дыра после Лены кровоточила до последнего дня»

Евгений Кунгуров покончил с жизнью. Эта трагедия поразила его друзей и близких. Многие не подозревали, что у него были душевные терзания. Его отец Виктор подтвердил, что у артиста была нервная болезнь. Евгений в прошлом году лежал в психиатрической клинике. Ходили слухи, что у него была депрессия. Певец Владимир Брилев знал его 16 лет. Он поделился личной историей близкого друга.

От своей первой жены Кунгуров ушел к певице Елене Максимовой, но у них не сложились отношения. Потом артист сыграл свадьбу с девушкой по имени Ирина, которая родила ему дочку и сына. Брилев уверен, что его друг так и не смог забыть Максимову.

«Он думал, что там все разовьется круто, но не сложилось. И вот эта зияющая дыра, которая осталась после Лены, кровоточила до последнего дня. Так или иначе в разговорах он нет-нет да возвращался к этой теме. Конечно, у любого публичного человека есть свой шкаф с секретами, но когда ты смотришь, как подогревался этот чайник, ты понимаешь, что факт того, что второй союз (с Еленой Максимовой) развалился — это своего рода кармическая возвратка за предательство. Наташа очень страдала после его ухода», – пояснил певец.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Он добавил, что именно в тот период у Евгения начались проблемы с нервами. Также Брилев признался, что его друг худел, так как был склонен к полноте. Он считает, что все эти проблемы вместе принесли артисту много переживаний и ментальных травм. Певец отметил, что Ирина оказывала большую поддержку мужу. Он не сомневается, что если в прошлом году она подала на развод, то для этого у нее были веские причины, пишет KP.RU.