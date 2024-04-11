Татьяна Маругова рассказала, что врач Евгения Кунгурова заблокировал номер артиста незадолго до трагедии

Евгений Кунгуров был найден мертвым. 40-летний певец покончил с жизнью. Эта новость поразила его родных и друзей. Даже сестра артиста Наталья призналась, что не знала о ментальных проблемах брата.

Она думала, что он счастлив, так как его карьера пошла в гору, а жена Ирина подарила ему двоих детей. Но отец артиста рассказал, что Кунгуров страдал от редкого нервного заболевания. Друзья певца в свою очередь хотят, чтобы правоохранительные органы проверили врача, который оказывал ему услуги.

Оказалось, что речь идет о неком остеопате, к которому в свое время обращался оперный певец. Якобы Евгений жаловался приятелям на работу этого специалиста, заявляя, что у него «крадут его тело». Слова ныне покойного артиста передала журналистам партнерша Евгения Кунгурова по сцене Татьяна Маругова.

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Также она рассказала, что остеопат заблокировал телефон Кунгурова, когда артист попытался ему предъявить свои претензии, пишет «МК».