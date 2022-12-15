Остался без плаща: Генри Кавиллу отказали в роли Супермена

Когда актер Генри Кавилл гордо отказался от культовой роли ведьмака Геральта из Ривии, у него в арсенале оставалась роль Супермена из киновселенной DC, и он собирался вернуться к ней.
Но потом в компании Warner Bros. произошли перестановки, студию DC возглавил режиссер Джеймс Ганн, и теперь он хочет снимать новый фильм о Супермене, но уже без Кавилла. Вот это подстава для актера… Две прибыльных роли за один год потерял!
Как пишет издание Deadline, Ганн сел за сценарий нового фильма о супергерое в красном плаще. Картина расскажет о ранних годах сына Криптона, но это будет «не история происхождения». На главную роль будут искать нового актера, а Кавилла душевно поблагодарили за работу и наметили совместные планы на будущее, но он больше не Супермен.
«У меня только что была встреча с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном, и это печальные новости для всех, — написал Генри в социальной сети. — В конце концов, я не вернусь к роли Супермена. Моя очередь носить плащ прошла, но то, что олицетворяет Супермен, никогда не уйдет».
Кавилл отметил, что студия DC пригласила его обратно в октябре — до того, как ее возглавили Ганн и Сафран. А у этих двоих новый взгляд на супергеройскую вселенную, поэтому актер понимает, что должен быть заменен, и желает коллегам всего наилучшего.
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В январе 2023 года новые боссы DC представят свою «дорожную карту» на ближайшие фильмы о супергероях, а пока они встречаются с различными звездами франшизы, чтобы обсудить планы. Так им удалось вернуть в строй Бена Аффлека, но не на роль Бэтмена, а в качестве режиссера.
Добавим, что не только старый Супермен пострадал от смены руководства. Режиссеру Пэтти Дженкинс тоже сказали, что ее проект «Чудо-женщины – 3» не соответствует новому видению. Джеймс Ганн решил серьезно перелопать фильмы DC. В итоге он либо сделает из этой киновселенной конфетку, либо окончательно похоронит ее.