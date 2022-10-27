Генри Кавилл анонсировал, что в следующем фильме Супермен будет радостным

Итак, Генри Кавилл вернулся к роли Супермена в киновселенной DC. Уже находится в разработке сиквел о Человеке из стали, также персонаж появился в сцене посте титров нового кинокомикса «Черный Адам».

На днях 39-летний актер пришел в студию MTV и рассказал о своих эмоциях по поводу возвращения к культовой роли.

«Я отправился в студию Warner Bros в Великобритании и снова влез в костюм. Это был очень сильный момент для меня. Я не был уверен, что буду чувствовать… Будет ли это что-то очень эмоциональное, потому что я снова надел костюм «Человека из стали». Я выбрал именно его из-за ностальгии, связанной с костюмом. Для меня было важно стоять там и наслаждаться этим моментом. Это один из лучших моментов в моей карьере. Приятно иметь возможность носить его снова», - цитирует Генри издание Deadline. «Этот персонаж так много значит для меня. Прошло уже пять лет (как он играл Супермена в последний раз, - Прим. авт.). Но я никогда не терял надежды. Удивительно, что я снова здесь и говорю об этом. У героя большое будущее. Я так рад рассказать историю с невероятно радостным Суперменом».

Однако по поводу нового фильма о своем персонаже актер ничего не сказал: ни сценаристов, ни режиссера, ни примерную. дату выхода не назвал. Вероятно, потому, что этой информации еще просто нет.