Сериал «Ведьмак» продлили на четвертый сезон, но без Генри Кавилла в главной роли

39-летний британский актер Генри Кавилл, сыгравший главную роль в трех сезонах сериала «Ведьмак», не примет участия в съемках четвертого сезона.
Печальную для фанатов Кавилла новость сообщил в своем Twitter-аккаунте онлайн-кинотеатр Netflix. Причина, по которой актер покидает сериал, там не указывается, но зато объявлено имя того, кто его заменит.
Новым ведьмаком станет Лиам Хемсворт. Австралиец, которому в январе стукнет 33 года, знаком зрителю по фильмам франшизы «Голодные игры». Он также является бывшим мужем певицы и актрисы Майли Сайрус.
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Лиам Хемсворт. Фото: соцсети
Сам Хемсворт на своей странице в соцсети уже подтвердил назначение на новую роль.
«Как фанат «Ведьмака», я нахожусь на седьмом небе от счастья, потому что мне представилась возможность сыграть Геральта из Ривии. Генри Кавилл был невероятным Геральтом, и для меня является большой честью то, что он передает мне бразды правления и позволяет взять в руки клинки Белого волка в следующей главе его приключений», - написал Лиам.