Сериал «Ведьмак» продлили на четвертый сезон, но без Генри Кавилла в главной роли

39-летний британский актер Генри Кавилл, сыгравший главную роль в трех сезонах сериала «Ведьмак», не примет участия в съемках четвертого сезона.

Печальную для фанатов Кавилла новость сообщил в своем Twitter-аккаунте онлайн-кинотеатр Netflix. Причина, по которой актер покидает сериал, там не указывается, но зато объявлено имя того, кто его заменит.

Новым ведьмаком станет Лиам Хемсворт. Австралиец, которому в январе стукнет 33 года, знаком зрителю по фильмам франшизы «Голодные игры». Он также является бывшим мужем певицы и актрисы Майли Сайрус.

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