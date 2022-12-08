Мир остался без Чудо-женщины: новые боссы студии DC прикрыли третий фильм о супергероине

Плохие новости для фанатов «Чудо-женщины». Третьего фильма о приключениях супергероини в исполнении Галь Гадот придется ждать очень долго. По крайней мере, на сегодняшний день в планах студии Warner Bros. этот проект скорее мертв, чем жив.
Об этом пишет издание The Hollywood Reporter, отмечая, что новые боссы киновселенной DC Джеймс Ганн и Питер Сафран остановили разработку триквела от режиссера Пэтти Дженкинс. Согласно источникам, руководители практически сказали постановщице, что ее концепция «не соответствует новым планам» супергеройской вселенной.
Ходили слухи, что проект забуксовал из-за денег: мол, актриса Галь Гадот запросила гонорар в 20 миллионов долларов, а режиссер Пэтти Дженкинс – 12 миллионов. Однако инсайдер издания уверяет, что это идейный, а не финансовый вопрос.
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Любопытно, что новость о тормозе «Чудо-женщины - 3» пришла буквально через день после того, как Галь Гадот поздравила поклонников с 5-летием первого фильма.
«Я была так благодарна за возможность сыграть такого невероятного культового персонажа, и больше всего на свете я благодарна вам. Фанаты. Самые удивительные, теплые, любящие фанаты в мире, - написала израильская актриса в социальной сети. - Все еще щипаю себя, чтобы проверить, не сплю ли я. Не могу дождаться, чтобы поделиться с вами следующей главой».
Пока что вам не светит поделиться, госпожа Гадот. Но у вас и других проектов навалом.