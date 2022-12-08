Мир остался без Чудо-женщины: новые боссы студии DC прикрыли третий фильм о супергероине

Плохие новости для фанатов «Чудо-женщины». Третьего фильма о приключениях супергероини в исполнении Галь Гадот придется ждать очень долго. По крайней мере, на сегодняшний день в планах студии Warner Bros. этот проект скорее мертв, чем жив.

Об этом пишет издание The Hollywood Reporter, отмечая, что новые боссы киновселенной DC Джеймс Ганн и Питер Сафран остановили разработку триквела от режиссера Пэтти Дженкинс. Согласно источникам, руководители практически сказали постановщице, что ее концепция «не соответствует новым планам» супергеройской вселенной.

Ходили слухи, что проект забуксовал из-за денег: мол, актриса Галь Гадот запросила гонорар в 20 миллионов долларов, а режиссер Пэтти Дженкинс – 12 миллионов. Однако инсайдер издания уверяет, что это идейный, а не финансовый вопрос.

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