Режиссер «Стражей галактики» Marvel стал новым руководителем киностудии DC

Фанаты комиксов знают, что уже много лет, пока студия Marvel, принадлежащая Disney, строит свою фантастическую киновселенную, ее главные конкуренты DC, работающие на Warner Bros, только и могут, что пытаться копировать соперника.
Несколько Бэтменов и Джокеров, постоянные скандалы и замены режиссеров не дали DC построить стройную киновселенную. Но теперь этот хаос может наконец закончиться.
Недавно компания Warner Bros реорганизовала студию DC Films — теперь она называется DC Studios. Но, что более важно, данному подразделению назначили двух новых руководителей. Это знаменитый режиссер Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран. Первый будет отвечать за творческое направление, а второй займется коммерцией и производственными вопросами. Они заменили прошлое руководство DC, из-за которого, вполне возможно, студия и находится в глубоком кризисе.
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По информации издания The Hollywood Reporter, сделка заключена на четыре года. И Ганн будет работать только на DC. А ведь он создал весьма оригинальный хит Marvel «Стражей галактики». Правда, потом временно поссорился со студией и снял для ее конкурентов второй «Отряд самоубийц». Но никто не станет отрицать, что Ганн — гений кинокомиксов. Кто, как не он, способен поднять с колен постоянно спотыкающиеся проекты DC?