Сам себе звезда: пять фильмов, где знаменитости сыграли самих себя

Похвастаться такими ролями может далеко не каждый артист.

Знаменитые музыканты нередко получают эпизодические роли в фильмах и сериалах. Их приглашают спеть песню, чтобы украсить реальность картины. А вот сыграть самого себя доводится далеко не каждому. Подобный формат называется камео.

Портал Teleprogramma.pro собрал пять фильмов, где можно увидеть настоящую Бритни Спирс, Кида Кади, Вячеслава Бутусова, Диану Арбенину и других.

Кид Кади – «Окей, Лекси!»

«Окей, Лекси!» — это молодежная комедия о том, как голосовая помощница превратила в технологический ад жизнь своего владельца. Пока герой картины — парень по имени Фил — не обзавелся новым смартфоном, его жизнь была беспросветна и однообразна. Но советы искусственного интеллекта перевернули реальность парня на 180 градусов.

«Окей, Лекси!» и вот у Фила есть друзья. Еще парочка мудрых советов — и вот он с девушкой Кейт идет на концерт хип-хоп-музыканта Кида Карди, который работал с JayZ, Шакирой, Снуп Доггом.

Кстати, Кади — самый настоящий и все время, пока исполнитель был на съемочной площадке, по периметру стояли толпы его фанатов.

Смотрите 11 июля в 17.00 на ТНТ

Бритни Спирс – «Сабрина – маленькая ведьма»

Молодежный сериал поколения тридцатилетних. В наше время картина трансформировалась в еще одну историю для тинейджеров, только более мрачную – «Леденящие душу приключения Сабрины». За приметы времени здесь отвечает феминизм, тогда как маркерами нулевых были музыканты.

В картине появится Бритни Спирс, которая в те времена была на пике популярности.

Вячеслав Бутусов и Настя – «Брат»

В фильме Алексея Балабанова «Брат» есть не только ответы на русские вопросы, но и камео музыкантов, которые, дополняют реальность и без того реальной картины.

История начинается со съемок клипа «Крылья» группы «Наутилус Помпилиус», а затем главный герой Данила Багров покупает их диск. В конце картины он окажется на тусовке, где поют песни артисты Вячеслав Бутусов и Настя Полева. Кстати, Полева снималась еще в трех фильмах Балабанова.

Джарвис Кокер – «Бесподобный мистер Фокс»

Британец Джарвис Кокер из группы Pulp появился в «Бесподобном мистере Фоксе» режиссера Уэса Андерсона.

В мультфильме Джарвис поет песню о борьбе Фокса и трех фермеров. После исполнитель признался, что он большой фанат книги Роальда Даля, по которой Андерсон и снял сказку. Получив приглашения сняться в проекте, он не раздумывал ни секунды.

Илья Лагутенко, Максим Покровский, Диана Арбенина, Алексей Кортнев — «День Радио»

Самый богатый на камео российский фильм – это, конечно, «День Радио» Квартета «И». Здесь, в студии «Как Бы Радио», творятся очень странные дела, но эфир идет по расписанию.

К ведущим приходят все те музыканты, которые уже десятилетиями ассоциируются с «Нашим радио» — это «Ногу свело!», «Мумий Тролль», «Несчастный случай» и т.д. И все поют песни, так что фильм стал еще и визитной карточкой русского рока конца нулевых.