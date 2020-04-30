Бритни Спирс призналась, что спалила личный спортзал

Бритни Спирс регулярно радовала поклонников роликами из личного спортзала. Но недавно ситуация поменялась — видео с тренировок пропали и поклонники стали интересоваться: почему кумир перестала заниматься спортом?

Признание знаменитости удивило подписчиков. Оказалось, что на карантине певица случайно….сожгла собственный тренажерный зал. Происшествие обошлось без жертв, но вот занятия пришлось на время приостановить.

Артистка признается, что огонь вспыхнул из-за свечей. Она несла подсвечник, и пламя перекинулось на предметы интерьера. И, скорее всего, Спирс не заметила бы огонь, но в помещении установлена пожарная сигнализация. Датчики дыма сработали безошибочно и артистка поняла — горит.

В итоге в спортзале остались целыми лишь два тренажера и настенное зеркало, тренировки пришлось перенести в гостиную, а еще упражняться на свежем воздухе.

Исполнительница признается, что ущерб ее не очень беспокоит, главное обошлось без жертв. А похудеть и добиться отличной формы она сможет без тренажерного зала.

Поклонники отметили, что Спирс уже избавилась от пары лишних сантиметров в объемах и сделали ей комплимент. Исполнительница не скрывает, что на перемены ее сподвигла любовь. Она тоскует по своему возлюбленному — культуристу Сэму Асгари. После введения карантина в США пара почти не видится и довольствуется только общением в соцсетях, пишет сайт Актуальные новости.

Ранее 38-летняя певица попала в еще одну неприятную ситуацию. Она решила продемонстрировать подписчикам, как научилась танцевать. Во время одного из пируэтов знаменитость оступилась, кость не выдержала и раздался характерный хруст, пишет сайт argumenti.ru.