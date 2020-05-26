«У них начинается переходный возраст»: Диана Арбенина рассказала о воспитании своих детей

Двойняшкам Артему и Марте в этом году исполнилось десять лет.

Певица Диана Арбенина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о воспитании своих детей. В 2010 году она родила двойняшек – сына Артема и дочь Марту.

«Материнство изменило меня кардинально. Я начала понимать, что с ними сама меняюсь. Сейчас у них начинается переходный возраст. Я научилась с ними мягкости, которой мне раньше не хватало. Я вообще вспыльчивый человек. Но теперь, когда негодую, то как-то по-детски это выражаю. К примеру, порой возмущаюсь: «Бабушка купила вам черепах, а вы их не кормите». И они все понимают и исправляются. Во мне самой, если честно, еще живет детство. Они этим порой пользуются». Диана Арбенина

Как сказала исполнительница, когда она родила детей, то просто обомлела. Настолько они разные люди.

«Эти два организма не имеют точек соприкосновения. Я поняла, почему у нас женщин с мужчинами такое непонимание. Они вообще у меня не похожи друг на друга. Очень, кстати обижаются, когда из зовут близнецами. Они все-таки не близнецы, а двойняшки, что важно», — заметила она.