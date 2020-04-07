«Знает толк в музыке»: Бутусов показал, как попугай отжигает под его хиты

На своей странице в социальной сети «Инстаграм» легенда отечественного рока и лидер и вокалист группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов опубликовал забавное видео. На нем пернатый питомец породы жако ритмично танцует под концерт Бутусова, который транслируется на экране.

«При съемках ни один попугай не пострадал», — подписал видео музыкант.

Попугай настолько ювелирно попадал в ритм, что подписчики звезды оценили вкус птички:

«Птичка знает толк в музыке», «Прелесть какая», «Это чья птичка с музыкальным слухом?», «Даже попугай знает, что такое хорошая музыка», «У попугая хорошие музыкальный вкус и хозяин!» — прокомментировали некоторые фолловеры.

Анфиса Чехова тоже удивила фанатов питомцем. Она официально представила своим подписчикам французского бульдога по кличке Картошка. Собаке летом исполнится один год.