«Окей, Лекси!»: ТНТ покажет, чем опасна тесная дружба со смартфоном

Романтическая комедия о парне, жизнь которого превратилась в технологический кошмар.

История хипстера Фила, который буквально оказался в заложниках у своего смартфона, успела полюбиться зрителям по всему миру. В субботу телеканал «ТНТ» покажет романтическую комедию.

По сюжету молодой парень по имени Фил почти не имеет друзей. Единственный близкий – это новый смартфон, который понимает владельца с полуслова.

Особенно тесная дружка у Фила с голосовой помощницей Лекси. Эта цифровая подруга точно знает, как наладить жизнь парня. Окей, Лекси! Как найти друзей? И вот в руках у Фила несколько мудрых подсказок, которые помогут наладить дружбу с кем угодно.

Окей, Лекси! Как найти девушку? Это тоже не проблема, Лекси готова выручить советом в любое время.

Но стоило жизни Фила наладиться, как Лекси устроила настоящий кошмар парню. Что это? Может, ревность? Хотя откуда ревность у бездушного искусственного интеллекта?

Тем не менее, Лекси превращает жизнь своего владельца в кошмар и еще вопрос, кто кем управляет в этой парочке.

Главные роли в фильме исполнили Адам Дивайн («Ну разве не романтично?», «Почему он?») и Александра Шипп («Люди Икс: Тёмный Феникс»), а голосовую помощницу Лекси озвучила актриса Роуз Бирн («Настоящие боссы», «Семья по-быстрому»).

«Окей, Лекси!» в субботу 11 июля в 17:00 на ТНТ!