Ужимки и прыжки: Бритни Спирс придумала странный танец

Бритни Спирс выложила в свой личный аккаунт в Instagram новый танец, который сложно назвать особо красивым или сложным, скорее он кажется странным. Движения звезды совсем не идеально сочетаются с музыкой, а прыжки и вовсе выглядят смешно. По словам Спирс, это представление она придумала сама, без помощи посторонних хореографов.

«Я люблю импровизировать, результат всегда неожиданный. Движения моего тела это мои чувства и эмоции», — объяснила видеоролик Спирс.

Движения звезды имеют отсылки к восточным танцам, а в качестве музыкального сопровождения для своих движений она выбрала композиции I love you Билли Айлиш и Say it right Нелли Фуртадо.

Стоит отметить, что большинство подписчиков певицы лишь посмеялись над ее необычным творчеством, заявив, что они смогут повторить эти движения после пары бокалов вина.