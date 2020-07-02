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Звездный гость

Ужимки и прыжки: Бритни Спирс придумала странный танец

Певица удивила своих поклонников необычным представлением.

Ужимки и прыжки: Бритни Спирс придумала странный танец
Бритни Спирс. Фото: globallookpress

Бритни Спирс выложила в свой личный аккаунт в Instagram новый танец, который сложно назвать особо красивым или сложным, скорее он кажется странным. Движения звезды совсем не идеально сочетаются с музыкой, а прыжки и вовсе выглядят смешно. По словам Спирс, это представление она придумала сама, без помощи посторонних хореографов.

«Я люблю импровизировать, результат всегда неожиданный. Движения моего тела это мои чувства и эмоции», — объяснила видеоролик Спирс.

Движения звезды имеют отсылки к восточным танцам, а в качестве музыкального сопровождения для своих движений она выбрала композиции I love you Билли Айлиш и Say it right Нелли Фуртадо.

Стоит отметить, что большинство подписчиков певицы лишь посмеялись над ее необычным творчеством, заявив, что они смогут повторить эти движения после пары бокалов вина.

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