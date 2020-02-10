Не бюджет и не звезды: что помогло южнокорейским «Паразитам» получить «Оскар»

Получив в 2019 году множество кинематографических наград за свой фильм «Паразиты», южнокорейский режиссер Пон Джун-хо наверняка не удивился попаданию в список претендентов на «Оскар» сразу в шести номинациях. Но вряд ли даже в самых смелых фантазиях он вряд ли мог представить, что американские киноакадемики отдадут «Паразитам» звание лучшего фильма года, а его самого выберут лучшим режиссером.

Тем не менее, это случилось. Фильм Джун-хо стал первым фильмом из Южной Кореи, номинированным на «Оскар», и первой в истории иностранной картиной, получившим статуэтку в самой главной номинации. Даже признанные голливудские мастера, включая Тарантино, при этом остались в стороне — не помогли им ни каст, сплошь состоящий из знаменитых актеров, ни огромные бюджеты.

На создание «Паразитов» было потрачено 11,8 миллиона долларов. Для сравнения, «Джокер» обошелся своим создателям в 55 миллионов, 90 миллионов стоили съемки «Однажды в… Голливуде», а бюджет исторического фильма «1917» составил 100 миллионов.

Так в чем же, если не в звездах, и не в деньгах, заключается секрет невероятного успеха творения Пон Джун-хо? Портал Teleprogramma.pro попытался найти ответ на этот вопрос.

Остро-социальный сюжет и смешение жанров

«Паразиты» — это состряпанный руками умелого повара пирог, в котором основой для теста стал микс из комедии, драмы и триллера, а начинкой является беспросветная темнота. Режиссер вложил в него всё свое мастерство, и результат получился отличным — во время просмотра зритель сочувствует героям, смеется над ними, презирает их, а после неожиданного финала долго и упорно анализирует увиденное.

В центре сюжета мы видим две корейские семьи, находящиеся на разных концах социальной лестницы. Семья Ким, несмотря на то, что все ее члены довольно умны и находчивы, живет впроголодь в грязном полуподвальном помещении в самом бедном районе города. Семья Парк, напротив, очень богата, в их шикарном доме работают слуги, а для своих детей они имеют возможность нанимать лучших учителей.

Кимы стараются выжить, отчаянно паразитируя на окружающих. Они пользуются халявным вайфаем из расположенных по соседству ресторанов, и даже тараканов в своем доме пытаются травить, запуская в окна химикаты, распыляемые городскими службами дезинсекции. И тем не менее, в отличие от Парков, они не воротят нос от запаха людей, которые пахнут метрополитеном.

Искусство — в мелочах

В фильме Пон Джун-хо можно увидеть множество небольших, но очень ярких и запоминающихся деталей. Это унитаз под потолком в квартирке, где ютятся Кимы, это взгляд маленького сына Парков, стоящего у окна в головном уборе индейцев.

Это спокойствие в душе отца семейства Ким до того, как они начали паразитировать на Парках. Вспомните, как пьяный мужчина норовит справить нужду возле окна их бедной квартиры, но старший Ким отказывается накричать на него или прогнать, он лишь говорит: «Не мочитесь, пожалуйста».

Прекрасен и его монолог в лагере для бедолаг, оставшихся без крова из-за стихии.

«Сынок, знаешь, какой план никогда не провалится? Тот план, которого нет. No plan. А почему? Если ты составишь свой план, жизнь тебе обязательно подгадит. Ты посмотри вокруг. Думаешь, все эти люди планировали провести сегодняшнюю ночь в спортзале? Однако, как видишь, все лежат смирненько на полу. И мы тоже. Вот почему нельзя строить планы. Если плана нет, значит он не сорвется. Даже если все пойдет наперекосяк, это не будет иметь никакого значения. Даже если ты убил кого или Родину предал — всё это уже не имеет значения…»

Операторская работа

Отличную оценку заслужил и оператор «Паразитов» Хон Ген-пхе. По словам главы семьи Парк, он ненавидит, когда люди переходят границы, и оператор «Паразитов» смог настолько четко обозначить эти границы между социальными слоями, что их можно разглядеть невооруженным глазом.

Иногда богачей и прислугу разделяют вертикальные линии, иногда мы видим разделение при помощи света. Члены семьи Ким всегда находятся внизу, в темноте, либо на темной стороне кадра. Парк — это свет, это простор, это движение вверх, движение прочь от тьмы, в которой живут бедняки.

Музыка как часть идеальной картины

Сложно сказать, что актерская игра в этой картине имела особое значение. Актеры (Сон Кан-хо, Ли Сон-гюн, Чо Е-джон, Чхве У-щик, Пак Со-дам, Чан Хе-джин, Чон Джи-со, Чон Хен-джун и др.) исполнили свои роли нормально, а большего, учитывая жанр фильма, от них и не требовалось (переплюнуть Хоакина Феникса в «Джокере» и Рене Зеллвегер в «Джуди» южнокорейцам все равно не удалось бы).

Но музыка здесь действительно прекрасна. Во многом благодаря ей фильм завоевал восторженные отклики любителей кино во всем мире. Фортепианная мелодия, звучащая даже в сценах перехода от комедии к драме, давит на эмоции зрителей и усиливает ощущение безумия.

Композитором фильма «Паразиты» стал молодой Чон Джэ-иль. Ему, как и режиссеру картины, и оператору, мы можем лишь поаплодировать и поздравить их с этим небывалым успехом.

А как вам кажется, заслужил ли южнокорейский фильм «Оскара» в номинации «Лучший фильм»?