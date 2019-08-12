Чехова довольна, а Грачевский — нет: реакция звёзд на «Однажды в… Голливуде»

Российские знаменитости посмотрели новый фильм Тарантино и поделились мнением с Teleprogramma.pro.

Фильм «Однажды в… Голливуде», девятый по счету режиссерский проект Квентина Тарантино, появился в российских кинотеатрах 8 августа, вызвав небывалый зрительский интерес. Многие любители кино и критики уже называют его лучшим фильмом этого года, а исполнителей главных ролей — Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта — уже мысленно отправляют получать «Оскара» за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана.

Портал Teleprogramma.pro решил узнать, что же думают о недавно вышедшей картине отечественные знаменитости. Как оказалось, далеко не все сочли «Однажды в… Голливуде» таким уж идеальным.

Борис Грачевский: «Ожидал большего погружения в кинематограф»

Кинорежиссер и сценарист, худрук детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский признался нам, что после просмотра фильма у него остались неоднозначные ощущения.

«Тарантино – человек фантастически талантливый, яркий сам по себе, но мне в этом его фильме не хватило целостности картины. Странная история, что он тянет всё на Романа Полански, на жуткую трагедию с Чарльзом Мэнсоном. Все знают, что там произошло и все именно этого ждали. А он взял и всех обманул. Очень пунктирно изображен второй герой, каскадер, которого играет Брэд Питт. Герой без характера, без поведения, просто ходит за персонажем Ди Каприо, как привязанный. Это мне тоже не понравилось».

По словам Грачевского, несмотря на то, что в России работники киноиндустрии не получают баснословных гонораров и фильмы здесь не располагают такими бюджетами, работники этой сферы и у нас, и в Голливуде делают одно и то же дело. И фильм Тарантино был ему интересен во многом из-за того, что касается любимой профессии.

«Лично мне при просмотре хотелось больше погрузиться в кинематограф. Там были какие-то намеки на поездку в Италию, которая на самом деле привела Клинта Иствуда к мировой популярности и ненависти со стороны американских коллег. Были забавные отсылы на первые телесериалы, на какие-то собственные фильмы Тарантино – на «Бесславных ублюдков». Мне также понравилась сцена с ребенком, где девочка обнимает героя и говорит, что он самый лучший артист. Этот момент меня просто до слёз довел, было необыкновенно трогательно. Кроме того, главные роли исполняют два роскошных артиста. Надо было видеть реакцию зрителей, когда Брэд Питт снимает майку и начинает с оголенным торсом что-то на крыше делать. С людьми, которые называют этот фильм «лучшим», я не согласен. Вряд ли я всем буду советовать «бегите срочно в кино на «Однажды в… Голливуде», но в любом случае всегда любопытно посмотреть, что снимает такой яркий талантливый человек как Тарантино».

Светлана Камынина: «Фильм оказался прекрасным»

Актриса Светлана Камынина, знакомая зрителям по роли Кисегач в сериале «Интерны», призналась нам, что не слишком хорошо знала историю Полански до знакомства с новым творением знаменитого режиссера.

«Я была в предвкушении и фильм оказался прекрасным. Не знаю ни одного режиссера, который бы так любил актеров, как Квентин Тарантино. Это очень сложное кино. Не скажу, что просмотрела фильм на одном дыхании, он длительный и я это почувствовала. Мне пришлось три статьи прочитать, чтобы разобраться, о чем он, потому что так, без подготовки не понять этого».

Наталья Рудова: «Тарантино — мой любимый режиссер!»

Актриса Наталья Рудова, посмотревшая фильм еще в июле в американском кинотеатре, напротив, никаких смешанных чувств не испытывала и в беседе с нашим корреспондентом высказывалась об «Однажды в Голливуде» исключительно в восторженных тонах.

«Невозможно дать короткий комментарий к этому фильму. Я наслаждалась каждой минутой. Некоторые считают, что 2 часа 40 минут — это очень долго, но странно говорить такое про тарантиновское кино. Кино потрясающее! Как и все актерские работы, и все, что там происходит! Тарантино — мой любимый режиссер! He’s freaking genius!»

Ранее Наталья очень лестно отозвалась об актерском таланте Брэда Питта и, конечно же, Леонардо Ди Каприо — его девушка назвала самым выдающимся актером из тех, что она когда-либо видела.

Анфиса Чехова: «Не к чему придраться»

Телеведущая Анфиса Чехова не ходила на премьеру «Однажды в Голливуде» вместе с остальными звездами, но друзья неожиданно пригласили её посмотреть этот фильм в кинотеатре под открытым небом. На своей странице в Instagram Анфиса рассказала, что не является поклонницей Тарантино и к тому же слышала об этой картине немало негативных комментариев. И тем не менее, ради хорошей компании она согласилась его посмотреть.

«Два часа на холоде, на жёстком полу и с субтитрами, пролетели как один миг. Это оказался настолько мой фильм, не к чему было придраться! После всю ночь гуглила историю убийства жены Романа Полански и думала о хитросплетениях человеческих судеб. Мораль сей истории такова. Не слушай критику, чужое мнение и советы! Хочешь получить именно своё удовольствие — иди, смотри своими глазами и делай свои собственные выводы», — заявила Чехова.

А вы уже ходили в кино на «Однажды в… Голливуде»? Если да, то расскажите, насколько сильно он вам понравился?