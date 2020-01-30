История

Очень личная история войны: эксперт дал неоднозначную оценку военной драме «1917»

Фильм стартовал в прокате 30 января. Историк Михаил Саренко прокомментировал его для Teleprogramma,pro.

Очень личная история войны: эксперт дал неоднозначную оценку военной драме «1917»
Кадр из фильма "1917"/Фото: скриншот "1917"/2020

Историк Михаил Саренко дал неоднозначную оценку новой военной драме «1917», срежиссированной Сэмом Мендесом. В российском прокате лента стартовала 30 января, и уже успела собрать противоречивые отзывы: кто-то критиковал детали сюжета, кто-то – игру актеров. Были и те, кто в целом увиденным остался доволен, но не обошлось без нюансов.

Действие картины происходит, как можно понять из названия, во времена Первой мировой войны. Мендес, чей дед был ветераном боевых действий, постарался показать события так, как их видели юные солдаты. Детально изучая картину, Саренко подметил некоторые неточности происходящего на экране. Так, по его словам, Мендес откровенно переврал тот факт, что только два человека из всего отряда способны читать карты. По словам специалиста, в те годы навык ориентирования в буквальном смысле спасал жизни.

Что касается реального исторического подтекста, то там все не так просто, как кажется на первый взгляд, ведь в Первую мировую войну солдаты не практиковали тактику изматывания врага. Именно это наглядно показывают зрителю.

«Германскую оборону в принципе прорвать было невозможно. Единственный способ – это численное преимущество. Оборонительные линии германских войск и в Первую, и во Вторую мировую войны прорывали только численным превосходством», — пояснил Саренко порталу Teleprogramma.pro.

Подытоживая сказанное, эксперт отмечает – фильм снят на одном дыхании. В сюжете просматривается очень личная военная история, ведь аудиторию знакомят не только с тонкостями борьбы, но и с человеческими мечтами и страхами.

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Очень личная история войны: эксперт дал неоднозначную оценку военной драме «1917»
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