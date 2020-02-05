КИНО

Опрос: кто может получить «Оскар-2020» за главную мужскую роль?

Портал Teleprogramma.pro в преддверии вручения главной кинематографической премии выясняет, кому из номинантов отдают предпочтение зрители.

Опрос: кто может получить «Оскар-2020» за главную мужскую роль?
Кадры из фильмов "Джокер", "Два папы"

Всего четыре дня остается до очередной церемонии вручения премии «Оскар», которая традиционно пройдет в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. В этот день, 9 февраля 2020 года, американские киноакадемики раздадут награды за самые выдающиеся достижения в области киноискусства, зафиксированные в этом году.

Портал Теleprogramma.pro решил узнать, насколько мнение наших читателей совпадает с мнением «оскаровского» жюри. Сегодня мы предлагаем вам выбрать актера, который достоин получить золотую статуэтку в номинации «Главная мужская роль». На этот раз за эту награду будут бороться ни разу не получавшие «Оскар» Антонио Бандерас, Адам Драйвер, Хоакин Феникс и Джонатан Прайс, а также Леонардо ДиКаприо который в 2016 году таки завоевал этот заветный трофей благодаря роли в картине «Выживший».

Напомним, что на нашем сайте вы также можете принять участие в голосовании за лучший фильм года.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Два папы"«Джокер»Кинопремия "Оскар"Оскар 2020Премия "Оскар-2020"Премия "Оскар"Претенденты на "Оскар"Хоакин Феникс
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Опрос: кто может получить «Оскар-2020» за главную мужскую роль?
Интересно?
Поделись с друзьями: