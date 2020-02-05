Опрос: кто может получить «Оскар-2020» за главную мужскую роль?

Всего четыре дня остается до очередной церемонии вручения премии «Оскар», которая традиционно пройдет в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. В этот день, 9 февраля 2020 года, американские киноакадемики раздадут награды за самые выдающиеся достижения в области киноискусства, зафиксированные в этом году.

Портал Теleprogramma.pro решил узнать, насколько мнение наших читателей совпадает с мнением «оскаровского» жюри. Сегодня мы предлагаем вам выбрать актера, который достоин получить золотую статуэтку в номинации «Главная мужская роль». На этот раз за эту награду будут бороться ни разу не получавшие «Оскар» Антонио Бандерас, Адам Драйвер, Хоакин Феникс и Джонатан Прайс, а также Леонардо ДиКаприо который в 2016 году таки завоевал этот заветный трофей благодаря роли в картине «Выживший».

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