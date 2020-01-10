HBO планирует снять сериал по фильму «Паразиты»

Корейский режиссер Пон Чжун Хо, которого вы можете знать разве что по картине «Сквозь снег», собрался и создал уникальный фильм «Паразиты», идеально описывающий систему проживания в современном мире, инфоцыганство и прочие «прелести» общества 21 века.

В прошлом году его картина собрала множество положительных отзывов как от кинокритиков, так и от простых зрителей, а также получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах за лучший фильм года. Так что неудивительно, что компания HBO планирует приобщиться к успешной идее и создать сериал на основе «Паразитов».

Создатель оригинального фильма Пон Чжун Хо и режиссер Адам Маккей собираются снять для HBO полноценный сериал, но подробностей пока нет, учитывая, что Netflix также не против урвать немного успеха от популярной картины.

«Паразиты» — это трагикомедия о бедной семье, которая обманом устраивается на работу в богатую семью, но как это обычно бывает, все тайное становится явным.