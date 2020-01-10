НОВОСТИ

HBO планирует снять сериал по фильму «Паразиты»

Ранее картина получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

HBO планирует снять сериал по фильму «Паразиты»
Пон Чжун Хо, режиссер фильма "Паразиты". Фото: Regina Wagner

Корейский режиссер Пон Чжун Хо, которого вы можете знать разве что по картине «Сквозь снег», собрался и создал уникальный фильм «Паразиты», идеально описывающий систему проживания в современном мире, инфоцыганство и прочие «прелести» общества 21 века.

В прошлом году его картина собрала множество положительных отзывов как от кинокритиков, так и от простых зрителей, а также получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах за лучший фильм года. Так что неудивительно, что компания HBO планирует приобщиться к успешной идее и создать сериал на основе «Паразитов».

Создатель оригинального фильма Пон Чжун Хо и режиссер Адам Маккей собираются снять для HBO полноценный сериал, но подробностей пока нет, учитывая, что Netflix также не против урвать немного успеха от популярной картины.

«Паразиты» — это трагикомедия о бедной семье, которая обманом устраивается на работу в богатую семью, но как это обычно бывает, все тайное становится явным.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Паразиты»HBOСериалфильм
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
HBO планирует снять сериал по фильму «Паразиты»
Интересно?
Поделись с друзьями: