Неудачники года: какие фильмы номинированы на «Золотую малину-2020»

По традиции, за сутки до вручения главной кинопремии – «Оскар» - будет вручена «антипремия» - за самые сомнительные достижения в мире кино.

«Золотая малина» была придумана в 1981 году американцем Джоном Уилсоном. Относиться к раздаче пластиковых ягод, выкрашенных золотой краской и символизирующих провал, можно по-разному. Но все-таки, наверное, обидно стать обладателем такого приза.

Кто же претендует на получение «Золотой малины» в 2020 году?

«Призраки Шэрон Тейт», рейтинг 4.572

И снова – тема жены режиссера Романа Полански. Беременная Шэрон Тейт, популярная голливудская актриса, то и дело чувствует приближение собственной смерти. Ее преследуют жуткие видения. Получился не слишком интересный триллер, низко оцененный критиками. Специалисты отмечают, что фильм напоминает любительскую работу вряд ли вызовет интерес у зрителей.

«Фанат», рейтинг 5.316

Триллер о безумном поклоннике актера боевиков, который переступает грань, решив разрушить жизнь своего кумира. Джон Траволта в образе спятившего фаната вызвал недоумение и критиков, и зрителей: похоже, когда-то блестящий актер разочаровал публику.

«Кошки», рейтинг 5.410

Фильм-мюзикл стал адаптацией известного мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки». Главная героиня – кошка Виктория, которую выбросили из дома, попадает на ежегодный кошачий бал. Именно здесь должно решиться – кто из многочисленного племени кошек достоин попасть в кошачий рай?

Фильм провалился в прокате, расходы на его создание не оправдались. Критики назвали фильм «странным и путаным», добавив, что в нем использованы «пугающие» спецэффекты.

«Хеллбой», рейтинг 5.793



Фэнтези о противостоянии демона-спецагента средневековой ведьме. Обозреватели оставили разгромные отзывы о фильме, хотя российские критики оценили его несколько выше, чем западные коллеги.

«Годзилла 2: Король монстров», рейтинг 5.820

Организация «Монарх» всеми силами пытается сдержать ужасных гигантских монстров. С момента первого появления Годзиллы прошло уже 5 лет, и понятно, что человечество не в силах победить. Тогда на помощь людям приходят восставшие древние суперхищники, которых считали мифами.

«Зеровилль», рейтинг 5.824

Студент-архитектор, который обожает кино и страдает аутизмом, оказывается в Голливуде. На дворе – 1969 год, вокруг – секс, наркотики и рок-н-ролл, мир меняется…

«Море соблазна», рейтинг 5.904

В главных ролях триллера Стивена Найта – Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй и Дайан Лейн, однако даже их присутствие не спасло фильм от отрицательных рецензий. Бывшая возлюбленная главного героя вышла замуж за миллиардера. Но внезапно она вновь появляется в его жизни – чтобы умолять о спасении.

«Репродукция», рейтинг 5.955

Фильм о талантливом ученом-биологе (Киану Ривз), потерявшем свою семью и попытавшемся воскресить близких в нарушение всех законов – божеских и человеческих. За ним начинается охота…

Среди мировых кинокритиков положительно отозвались о «Репродукции» всего 9%.

«Рэмбо: Последняя кровь», рейтинг 6.135 (по версии kinopoisk.ru)

Это продолжение четвертого фильма серии «Рэмбо», и в главной роли мы опять увидим Сильвестра Сталлоне. Критики уже разгромили его в пух и прах, однако зрители отнеслись к новому «Рэмбо» более благосклонно: 91,5 миллионов долларов в прокате – сумма внушительная.

Однако, согласно опросам, большая часть зрителей ожидала от фильма большего и в целом разочарована. Единственное, что порадовало поклонников, — нестареющий Сталлоне в главной роли.

«Стекло», рейтинг 6.424

Ужасный «Зверь» — психопат с множественным расстройством личности — снова похищает и убивает девушек. На его след выходит супергерой Дэвид Данн. Но они оба оказываются в психушке, где уже проходит лечение «человек-стекло» — невероятно хрупкий Элайджа Прайс. Все эти герои знакомы зрителю по предыдущим лентам Найта Шьямалана. Однако критики отнеслись к заключительной части трилогии прохладно.

А вы смотрели фильмы, которые претендуют на звание худших?